Легендарная Серена Уильямс призналась, что принимает препарат «Зепбаунд»

43-летняя легендарная американская экс-теннисистка Серена Уильямс, которая имеет на своем счету 23 выигранных турнира Grand Slam в одиночном разряде, рассказала, что принимает препарат на базе пептида GLP-1 «Зепбаунд» для контроля веса:

«Я слышала негативные комментарии, наряду с огромным количеством положительных, о своем теле всю свою жизнь. Как бы это ни сказать, мне уже все равно, что люди говорят о моем теле. Но для меня важно – это прозрачность.

В моем документальном фильме на HBO есть сцена, где мой тренер говорит мне: «Ты должна сбросить вес». Но после рождения ребенка [моей первой дочери] Олимпии это было невероятно трудно. Я буквально каждый день находилась на корте, не делала ничего другого. Я была супер-спортсменкой, всегда соревновалась и вела супер-здоровый образ жизни, но больше не могла вернуться к нужному состоянию, что бы ни делала.

Вся моя жизнь – это спортзал, тренировки, бег, занятия, танцы, все, что только можно представить. Я всегда доходила до определенной отметки на весах, но никогда не могла опуститься ниже. Тогда я решила, что пора попробовать что-то другое, и начала принимать GLP-1 через Ro.

Я не говорю обо всем этом легкомысленно, именно поэтому важно вести честный разговор на эту тему. Я мама двух девочек, и мне хотелось быть максимально честной с ними в том, что я делаю, чтобы они всегда могли быть честными со мной, и чтобы у нас были открытые отношения.

Я думаю, это проблема, с которой многие женщины могут себя ассоциировать: ты занимаешься в спортзале, правильно питаешься, но все равно не можешь достичь того уровня, который хочешь или который нужен. Я чувствую себя легче ментально, чувствую себя сексуальнее, увереннее.

Я девочка-карбохолик. Мясо не для меня, я уже была вегетарианкой, а сейчас нахожусь где-то посередине. Как добираю суточную норму белка? Фасоль. Много черной фасоли и пинто.

Мне кажется, вокруг GLP-1 существует много стигмы, люди говорят: «О, это для ленивых», или: «Если достаточно работать, то тебе это не нужно. Но я точно знаю по собственному опыту, что это просто неправда. Иногда нужна помощь. Твоя история – это твоя история, и нормально сделать выбор в пользу этого, если ты хочешь. Я так сделала – и я очень довольна».