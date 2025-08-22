Арда ТУРАН: «Думаю, мы его потеряли»
Наставник Шахтера коротко прокомментировал травму Невертона в матче с Серветтом (1:1)
Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран коротко прокомментировал травму Невертон в первом матче Q4 Лиги конференций 2025/26 против швейцарского Серветта (1:1):
– Сегодня вы потеряли Невертона?
– Я не знаю. Поговорю с лечащим врачом, но может быть. Думаю, что да.
Невертон получил травму в конце первого тайма после атаки в штрафной площади соперника. О повреждении бразильца высказался и спортивный врач Димтрий Бабелюк.
Не только Невертон не сумел доиграть поединок против Серветта из игроков Шахтера: во второй 45-минутке вынужденно был заменен Кауан Элиас.
Ответная встреча между Серветтом и Шахтером состоится 28 числа в Женеве.
