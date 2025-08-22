Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Хлопок» в мышце. Спортивный врач высказался о травмах бразильцев Шахтера
Лига конференций
22 августа 2025, 04:59 | Обновлено 22 августа 2025, 05:30
Невертон и Кауан Элиас не сумели доиграть матч Q4 Лиги конференций против Серветта

Невертон

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк высказался о травмах бразильских игроков донецкого Шахтера Невертона и Кауана Элиаса в матче Q4 Лиги конференций против Серветта (1:1):

«Очередные травмы в Шахтере. На этот раз под микроскопом бразильцы – Невертон и Кауан Элиас. Это уже не похоже на профилактические замены, как в случае с Алиссоном или Коноплей против Вереса, которые не оказались травмами.

В сегодняшней игре видим типичные механизмы травмы для мышц задней поверхности бедра – резкий спринт. На высоте спринта мышца развивает максимальную силу, когда и может рваться.

В обоих случаях футболисты, скорее всего, почувствовали характерный «хлопок» в мышце, судя по реакции. Травмы эти бесконтактные, поэтому вина может лежать только на перегруженной мышце, которая получила больше нагрузки, чем восстановления.

Могут быть вопросы к менеджменту игроков, ведь Невертон за последнюю неделю сыграл 120 + 90, Кауан – на 30 минут меньше. В комплексе с переездами это создает серьезный риск травматизма.

Причины этих травм можно искать долго, но заканчивайте эти истории о невероятных нагрузках Турана. Это было на сборах, команда уже больше месяца имеет только игры и восстановление. Сейчас – это о менеджменте времени и интенсивности».

Кауан Элиас Невертон Дмитрий Бабелюк Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Лига конференций травма травма бедра
Даниил Агарков Источник: Hospital Pass
