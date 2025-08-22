Другие новости22 августа 2025, 03:49 | Обновлено 22 августа 2025, 03:51
97
1
ФОТО. Пикантный заработок: теннисистка продает свидания за тысячу долларов
Саша Викери нашла себя вне корта
22 августа 2025, 03:49 | Обновлено 22 августа 2025, 03:51
97
1
Американская теннисистка Саша Викери решила зарабатывать вне корта, создав аккаунт на сайте для взрослых.
Там она публикует контент, «слишком пикантный для Instagram», и призналась, что это самые легкие деньги в ее жизни.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
По данным The Sun, теперь Викери берет 1000 долларов (около 41 тысячи гривен) за свидание с ней.
Она объяснила, что больше не ходит на бесплатные встречи из-за поведения мужчин и требует депозит заранее.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине
Футбол | 21 августа 2025, 08:07 9
Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи
Футбол | 21.08.2025, 22:57
Теннис | 21.08.2025, 20:43
Футбол | 21.08.2025, 08:44
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Популярные новости
20.08.2025, 01:16 2
20.08.2025, 00:07 54
21.08.2025, 07:48 2
20.08.2025, 00:58
21.08.2025, 15:57 4
21.08.2025, 07:15 6
20.08.2025, 19:59 29
20.08.2025, 13:41 15