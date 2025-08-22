ФОТО. Пикантный заработок: теннисистка продает свидания за тысячу долларов

Американская теннисистка Саша Викери решила зарабатывать вне корта, создав аккаунт на сайте для взрослых.

Там она публикует контент, «слишком пикантный для Instagram», и призналась, что это самые легкие деньги в ее жизни.

По данным The Sun, теперь Викери берет 1000 долларов (около 41 тысячи гривен) за свидание с ней.

Она объяснила, что больше не ходит на бесплатные встречи из-за поведения мужчин и требует депозит заранее.