22 августа 2025, 03:49 | Обновлено 22 августа 2025, 03:51
ФОТО. Пикантный заработок: теннисистка продает свидания за тысячу долларов

Саша Викери нашла себя вне корта

Instagram. Саша Викери

Американская теннисистка Саша Викери решила зарабатывать вне корта, создав аккаунт на сайте для взрослых.

Там она публикует контент, «слишком пикантный для Instagram», и призналась, что это самые легкие деньги в ее жизни.

По данным The Sun, теперь Викери берет 1000 долларов (около 41 тысячи гривен) за свидание с ней.

Она объяснила, что больше не ходит на бесплатные встречи из-за поведения мужчин и требует депозит заранее.

Источник: Sportowe Fakty
