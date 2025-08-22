Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бразильцы Шахтера оформили 20-е результативное действие в евросезоне
Лига конференций
Бразильцы Шахтера оформили 20-е результативное действие в евросезоне

Уже 8 игроков из Бразилии имеют в своем активе голевые действия

Бразильцы Шахтера оформили 20-е результативное действие в евросезоне
ФК Шахтер. Марлон Гомес

В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.

Очередным результативным действием за «горняков» отметился бразильский игрок.

На этот раз результативную передачу на Валерия Бондара сделал Марлон Гомес, который стал уже 8-м бразильцем «Шахтера» с результативными действиями в еврокубковом сезоне 2025/26.

В общей сложности бразильцы «горняков» уже имеют суммарно 20 результативных действий в 7 матчах еврокубков этого сезона.

Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (20)

  • 4+0 – Кевин
  • 3+5 – Алиссон Сантана
  • 2+1 – Кауан Элиас
  • 1+0 – Педриньо
  • 1+0 – Невертон
  • 1+0 – Эгиналду
  • 0+1 – Винисиус Тобиас
  • 0+1 – Марлон Гомес
Шахтер Донецк статистика Кевин (Шахтер) Эгиналду Алиссон Сантана Кауан Элиас Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Невертон Винисиус Тобиас Марлон Гомес Лига конференций Серветт Шахтер - Серветт
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
MaximusOne
Краще було б відмітити що це вже третій матч підряд на євроарені, коли атакувальні гравці Шахтаря не забивають гол.
