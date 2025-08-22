Бразильцы Шахтера оформили 20-е результативное действие в евросезоне
Уже 8 игроков из Бразилии имеют в своем активе голевые действия
В первом матче стадии Q4 квалификации Лиги конференций донецкий «Шахтер» сыграл вничью со швейцарским «Серветтом» со счетом 1:1.
Очередным результативным действием за «горняков» отметился бразильский игрок.
На этот раз результативную передачу на Валерия Бондара сделал Марлон Гомес, который стал уже 8-м бразильцем «Шахтера» с результативными действиями в еврокубковом сезоне 2025/26.
В общей сложности бразильцы «горняков» уже имеют суммарно 20 результативных действий в 7 матчах еврокубков этого сезона.
Результативные действия бразильских игроков Шахтера в еврокубковом сезоне 2025/26 (20)
- 4+0 – Кевин
- 3+5 – Алиссон Сантана
- 2+1 – Кауан Элиас
- 1+0 – Педриньо
- 1+0 – Невертон
- 1+0 – Эгиналду
- 0+1 – Винисиус Тобиас
- 0+1 – Марлон Гомес
