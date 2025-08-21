Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Новичок Манчестер Юнайтед купил дом Златана Ибрагимовича
21 августа 2025, 22:56
ВИДЕО. Новичок Манчестер Юнайтед купил дом Златана Ибрагимовича

Матеус Кунья обзавелся домом мечты

ВИДЕО. Новичок Манчестер Юнайтед купил дом Златана Ибрагимовича
Instagram. Матеус Кунья

Месяц назад Матеус Кунья осуществил мечту — перешел из «Вулверхэмптона» в «Манчестер Юнайтед» и купил роскошный дом, где раньше жил Златан Ибрагимович.

Бразилец заплатил 5,8 млн евро за особняк с бассейном, кинотеатром, баром и шестью спальнями.

Кунья хочет создать идеальный дом для жены Габи и двоих детей, Леви и Лиз, которая родилась в июле после его перехода в «МЮ».

Интересно, что он будет не только жить в доме Златана, но и носить его легендарный номер 10 в клубе.

Brian
Аби ще й грав як свого часу Ібрагімович.
