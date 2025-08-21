ВИДЕО. Как Шахтер сравнял счет в матче Q4 ЛК против Серветта на 73-й минуте
Валерий Бондарь поразил ворота соперников и сделал счет 1:1
21 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.
Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 73-й минуте счет стал 1:1. Валерий Бондарь после розыгрыша углового поразил ворота соперников.
Первым в этой игре отличился Ламин Фомба на 8-й минуте.
Шахтер провел уже две вынужденные замены: травмировались Невертон и Кауан Элиас.
❗️ ВИДЕО. Как Шахтер сравнял счет в матче Q4 ЛК против Серветта на 73-й минуте
⚽️ Валерій Бондар зрівняв рахунок у Кракові 👏— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) August 21, 2025
👊 Уперед, «Шахтар»! 🧡#Shakhtar | #UECL #ШахтарСерветт pic.twitter.com/WuACQ1hJqy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав помог клубу с ремонтом
Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы