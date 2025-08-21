Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
21 августа 2025, 22:35 | Обновлено 21 августа 2025, 22:43
Валерий Бондарь поразил ворота соперников и сделал счет 1:1

21 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между Шахтером и Серветтом.

Коллективы играют на стадионе имени Хенрика Реймана в польском городе Краков. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 73-й минуте счет стал 1:1. Валерий Бондарь после розыгрыша углового поразил ворота соперников.

Первым в этой игре отличился Ламин Фомба на 8-й минуте.

Шахтер провел уже две вынужденные замены: травмировались Невертон и Кауан Элиас.

❗️ ВИДЕО. Как Шахтер сравнял счет в матче Q4 ЛК против Серветта на 73-й минуте

Валерий Бондарь видео голов и обзор Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Лига конференций
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
mini.f
Как это кроты отползли.... На выезде спалятся....
