Лига Европы21 августа 2025, 21:29 | Обновлено 21 августа 2025, 21:36
ВИДЕО. Динамо пропустило быстрый гол от Маккаби Т-А. Забил Дор Перец
Израильская команда провела первый мяч на 12-й минуте
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин
Динамо пропустило быстрый гол от Маккаби Т-А. Забил Дор Перец на 12-й минуте ударом в ближний угол.
ГОЛ! 1:0. Дор Перец, 12 мин
