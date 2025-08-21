ВИДЕО. Динамо пропустило быстрый гол от Маккаби Т-А. Забил Дор Перец

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

Динамо пропустило быстрый гол от Маккаби Т-А. Забил Дор Перец на 12-й минуте ударом в ближний угол.

ГОЛ! 1:0. Дор Перец, 12 мин