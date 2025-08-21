21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Подопечные Арды Турана уже прибыли на арену, где состоится игра. Соответствующими фото поделилась пресс-служба горняков.

Ответный матч между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта