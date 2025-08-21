ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта
Первый матч Q4 Лиги конференций состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву
21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).
Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
Подопечные Арды Турана уже прибыли на арену, где состоится игра. Соответствующими фото поделилась пресс-служба горняков.
Ответный матч между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.
