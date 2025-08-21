Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта
Лига конференций
21 августа 2025, 20:10 |
69
0

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта

Первый матч Q4 Лиги конференций состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

21 августа 2025, 20:10 |
69
0
ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта
ФК Шахтер

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Арды Турана уже прибыли на арену, где состоится игра. Соответствующими фото поделилась пресс-служба горняков.

Ответный матч между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

ФОТО. Шахтер прибыл на стадион в Кракове, где сыграет против Серветта

По теме:
ФОТО. Полесье прибыло на стадион, где сыграет с Фиорентиной
ВИДЕО. Как Шахтер прибыл на арену в Кракове на матч Q4 ЛК против Серветта
Серветт из-за ошибки потерял игрока на матч квалификации ЛК против Шахтера
Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт фото Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Футбол | 21 августа 2025, 08:07 8
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова

Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20 августа 2025, 22:10 8
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата

Вероятно, что Ярослава получила травму правой ноги в Лозанне

Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20.08.2025, 21:32
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Футбол | 21.08.2025, 18:16
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Будет громкий трансфер. Довбик решил уйти из Ромы ради топ-клуба
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Футбол | 21.08.2025, 14:58
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Феерия африканского таланта. Шахтер U-19 не оставил шансов Карпатам
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 9
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 16
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем