Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран назвал стартовый состав Шахтера на первый матч Q4 ЛК против Серветта
Лига конференций
21 августа 2025, 19:45 | Обновлено 21 августа 2025, 20:02
2107
10

Туран назвал стартовый состав Шахтера на первый матч Q4 ЛК против Серветта

Поединок четвертого раунда квалификации еврокубка начнется 21 августа в 21:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед стартом игры наставники коллективов Арда Туран и Жослен Гурвеннек назвали стартовые составы своих подопечных.

Ответный матч между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.

Туран назвал стартовый составы Шахтера на первый матч Q4 ЛК против Серветта

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Винисиус Тобиас – Марлон Гомес, Судаков, Педринью, Алиссон, Невертон – Кауан Элиас

Запасные: Фесюн, Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Кевин, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас

стартовые составы Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт Лига конференций Арда Туран Жослен Гурвеннек
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Burevestnik
Серветту  триндець...
AK.228
Судаков в опорной что ли!?)
avk2307
4 українці і більшість педріньо. Ну має право Туран, але порівняти склад зі складом Йовічевича...
Пафосный Граф Траhyла
Вперёд Шахтёр☝️
