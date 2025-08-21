Туран назвал стартовый состав Шахтера на первый матч Q4 ЛК против Серветта

21 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги конференций 2025/26 между командами Шахтер (Украина) и Серветт (Швейцария).

Поединок пройдет на стадионе имени Хенрика Реймана в Кракове, Польша. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Перед стартом игры наставники коллективов Арда Туран и Жослен Гурвеннек назвали стартовые составы своих подопечных.

Ответный матч между Серветтом и Шахтером запланирована на 28 число в Женеве.

Победитель противостояния Шахтер – Серветт выйдет в основной этап Лиги конференций 2025/26. Проигравший останется без евроосени.

Туран назвал стартовый составы Шахтера на первый матч Q4 ЛК против Серветта

«Шахтер»: Ризнык – Педро Энрике, Бондарь, Матвиенко, Винисиус Тобиас – Марлон Гомес, Судаков, Педринью, Алиссон, Невертон – Кауан Элиас

Запасные: Фесюн, Твардовский, Марлон Сантос, Азаров, Грам, Конопля, Фарина, Кевин, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас