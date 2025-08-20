Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Лига конференций
20 августа 2025, 22:08
415
0

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Коллаж Sport.ua

21 августа, свой первый матч в плей-офф квалификации Лиги конференций проведут Шахтер Донецк и Серветт. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» привыкли к Лиге чемпионов, но в этом сезоне им пришлось довольствоваться только Лигой Европы. Во втором по престижности еврокубке Шахтер легко прошел по сумме двух встреч Ильвес – 6:0 и Бешикташ – 6:2. Против греческого Панатинаикоса было две ничьи, после чего украинский клуб уступил в серии пенальти.

Попадание в основную часть Лиги конференций, скорее утешительный приз, чем большая цель. В УПЛ команда выглядит не так зрелищно и целеустремленно, здесь подопечные Арды Турана набрали 7 очков в трех матчах, что позволяет делить вторую строчку, а отставание от лидера составляет два очка.

Шахтер находится в неплохой форме, правда, не всегда показывает свой лучший футбол, много внимания сейчас приковано к бразильцам, за которыми охотятся клубы топ-чемпионатов.

Сертветт

В прошлом сезоне Серветт стал вице-чемпионом Швейцарии, этот успех позволил сыграть в квалификации Лиги чемпионов, где команда обыграла на выезде Викторию Пльзень 1:0, но уступила дома 1:3, вылетев из турнира. Не задержался клуб и в Лиге Европы, проиграв оба матча Утрехту – 1:3 дома и 1:2 на выезде.

Серветт провалил старт чемпионата Швейцарии, всего одно набранное очко в трех матчах. Если разобраться, команда в этом сезоне провела 8 матчей, одержав всего две победы, причем одна из них над провинциальным Дардания Лозанна в Кубке Швейцарии.

Игроки оказались явно не готовы к борьбе в еврокубках против серьезных соперников, возможно, даже образовался небольшой кризис, на фоне всех упомянутых неудач. Как для Лиги конференций, Серветту достался крайне сложный соперник.

Личные встречи

Клубы пересекались всего раз, но это была товарищеская встреча в 2012-м году, тогда «горняки» выиграли со счетом 4:0.

Прогноз

Шахтер безоговорочный фаворит предстоящей битвы, класс украинского клуба выше, но Серветт не такой простой соперник.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,39, ничья – 4,91, победа Шахтера – 7,4. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

«Горняки» в еврокубках выглядят лучше, чем на внутренней арене, думаю, они будут владеть преимуществом, а Серветт не должен отсиживаться в обороне, ставка на тотал больше 3 голов за 1,83 выглядит интересно.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
