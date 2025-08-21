Лука РАНЬЕРИ: «Не можем дождаться, чтобы выйти на поле против Полесья»

Защитник «Фиорентины» Лука Раньери принял участие в пресс-конференции накануне первого матча Q4 Лиги конференций УЕФА против житомирского «Полесья» в словацком Прешове:

«Наша история такая, что нам всегда было трудно квалифицироваться. Мы заряжены, понимаем, насколько важно для нас сыграть в этом ключевом турнире, не можем дождаться, чтобы выйти на поле. Мы тренировались отлично.

Про защиту скажу, что все, кто играет во «Фиорентине», – отличные футболисты. Нелегко играть на такой арене. Не могу сказать, где мы остановимся, но вижу отличную защитную линию, с отличными игроками. Сейчас нужно все доказать».