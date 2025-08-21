ПИОЛИ: «Фиорентина хорошо подготовилась к Полесью. Ощущаем волнение»

Главный тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли дал пресс-конференцию накануне первого матча Q4 Лиги конференций УЕФА против житомирского «Полесья» в словацком Прешове:

«Мы работаем с 14 июля, имея эти даты в голове. Мы сделали всё, что должны были, чтобы быть готовыми к дню игры. Работали над правильным балансом. Знаем, насколько важен этот предварительный раунд, двигаться дальше в Европе.

Для нас это шанс доказать свою ценность и оставаться в Европе, там есть большие клубы. Если хотим поднять уровень, должны быть в Европе. Должны быть амбициозными, думая от матча к матчу, от раунда к раунду, этот матч – самый сложный.

Мы хорошо подготовились, есть эмоции. Хотим соревноваться, мы очень мотивированы и взволнованы. Это правильно – испытывать волнение перед таким важным матчем».