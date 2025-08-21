Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фраер сдал назад. Фиорентина удалила упоминание москвы из своих соцсетей
Лига конференций
21 августа 2025, 13:18 |
411
0

Фраер сдал назад. Фиорентина удалила упоминание москвы из своих соцсетей

Однако Киев так и не добавили...

21 августа 2025, 13:18 |
411
0
Фраер сдал назад. Фиорентина удалила упоминание москвы из своих соцсетей
ФК Фиорентина

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В день игры «фиалки» опубликовали фото с временем начала матча для разных городов мира в разных часовых поясах. На изображении было указано и время для Москвы, что, конечно же, возмутило украинских болельщиков.

Чуть позже «Фиорентина» удалила позорную публикацию и сделала новую, на которой уже не было Москвы, однако Киев на изображение так и не добавили.

По теме:
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Олег Федорчук назвал фаворита в паре ЛК Шахтер – Серветт
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Фиорентина фото Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21 августа 2025, 14:08 12
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Шахтер – Серветт. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Футбол | 21 августа 2025, 13:46 0
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»

Сергей Задорожный считает, что матч будет результативным

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20.08.2025, 20:18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20.08.2025, 22:10
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20.08.2025, 17:29
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
21.08.2025, 04:54
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 4
Бокс
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем