Фраер сдал назад. Фиорентина удалила упоминание москвы из своих соцсетей

В четверг, 21 августа, состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги конференций между житомирским «Полесьем» и «Фиорентиной».

Встречу примет «Футбол Татран Арена» в Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В день игры «фиалки» опубликовали фото с временем начала матча для разных городов мира в разных часовых поясах. На изображении было указано и время для Москвы, что, конечно же, возмутило украинских болельщиков.

Чуть позже «Фиорентина» удалила позорную публикацию и сделала новую, на которой уже не было Москвы, однако Киев на изображение так и не добавили.