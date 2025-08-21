Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Нам полагается быть в здесь». Игрок Маккаби – перед матчем с Динамо
Лига Европы
21 августа 2025, 12:42 | Обновлено 21 августа 2025, 13:32
485
0

«Нам полагается быть в здесь». Игрок Маккаби – перед матчем с Динамо

Иссуф Сиссоко поделился мысялми об игре квалификации Лиги Европы

21 августа 2025, 12:42 | Обновлено 21 августа 2025, 13:32
485
0
«Нам полагается быть в здесь». Игрок Маккаби – перед матчем с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Иссуф Сиссоко

Полузащитник израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив, Иссуф Сиссоко, высказался о номинальном домашнем матче против киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

Футбольное противостояние состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола, начало в 21:00.

– Насколько важно для «Маккаби» попасть в Лигу Европы?

– Мы знаем, что этот матч очень важен для нас, потому что нам полагается быть в Лиге Европе. Это важно для клуба, для команды и для игроков. Для нас важно соревноваться на высоком уровне.

– Мы видели «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив, обе команды играли против «Пафоса». Как ты видишь разницу?

– Это футбол, нельзя судить только по одной игре. Нужно быть готовым бороться за победу.

– «Маккаби» точно сыграет в Европе, но игроки, такие как Патачи и Турджман, могут покинуть клуб. Ходили слухи о твоей заинтересованности со стороны «Депортиво Ла-Корунья». Ты останешься?

– Я сосредоточен на «Маккаби» и полностью сконцентрирован на завтрашнем матче.

– Клуб подписал игрока на твою позицию, Блица. Что это значит для тебя?

– Это хорошо для команды, нам нужны люди, которые могут помочь коллективу, и это важнее, чем вопрос позиции. Сезон длинный, нам нужна конкуренция между нами. Это не что-то против меня. Он очень хороший игрок, я рад, что каждый, кто приходит, может помочь команде.

– Мы видели, что «Пафос» хорошо выступает в отборе Лиги чемпионов. Ты еще думаешь о промахе в Лиге чемпионов?

– Это футбол, это уже прошлое, и мы не можем ничего с этим сделать сейчас. Сейчас мы должны быть готовы бороться за Лигу Европы.

– До сих пор вы играли первый матч на выезде. Что может измениться, когда вы начинаете дуэль дома?

– Мы должны завтра показать хороший результат и сделать все возможное, чтобы обеспечить его на следующей неделе.

– Будет ли больше конкуренции за место в стартовом составе?

– Да, как всегда. Каждый игрок в этой команде высокого уровня, нужно ежедневно бороться, чтобы быть в составе.

По теме:
Олег Федорчук назвал фаворита в паре ЛК Шахтер – Серветт
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Экс-полузащитник сборной Украины: «Ждем сюрприза от Полесья»
Динамо Киев Лига Европы Иван Гецко Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Андрей Витренко Источник: ONE
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине

Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 10
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову
Был серьезный разговор. Энрике поставил ультиматум Забарному и Сафонову

Главный тренер ПСЖ запретил в команде обсуждать политические темы

Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20.08.2025, 17:29
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Футбол | 20.08.2025, 21:32
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Футбол | 21.08.2025, 14:09
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
ГРИГОРЧУК: «Полесье сегодня должно быть другим, чем они были в игре с ЛНЗ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28 1
Футбол
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
20.08.2025, 05:55 31
Футбол
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
19.08.2025, 21:31 14
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем