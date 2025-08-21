«Нам полагается быть в здесь». Игрок Маккаби – перед матчем с Динамо

Полузащитник израильского клуба «Маккаби» Тель-Авив, Иссуф Сиссоко, высказался о номинальном домашнем матче против киевского «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

Футбольное противостояние состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола, начало в 21:00.

– Насколько важно для «Маккаби» попасть в Лигу Европы?

– Мы знаем, что этот матч очень важен для нас, потому что нам полагается быть в Лиге Европе. Это важно для клуба, для команды и для игроков. Для нас важно соревноваться на высоком уровне.

– Мы видели «Динамо» Киев и «Маккаби» Тель-Авив, обе команды играли против «Пафоса». Как ты видишь разницу?

– Это футбол, нельзя судить только по одной игре. Нужно быть готовым бороться за победу.

– «Маккаби» точно сыграет в Европе, но игроки, такие как Патачи и Турджман, могут покинуть клуб. Ходили слухи о твоей заинтересованности со стороны «Депортиво Ла-Корунья». Ты останешься?

– Я сосредоточен на «Маккаби» и полностью сконцентрирован на завтрашнем матче.

– Клуб подписал игрока на твою позицию, Блица. Что это значит для тебя?

– Это хорошо для команды, нам нужны люди, которые могут помочь коллективу, и это важнее, чем вопрос позиции. Сезон длинный, нам нужна конкуренция между нами. Это не что-то против меня. Он очень хороший игрок, я рад, что каждый, кто приходит, может помочь команде.

– Мы видели, что «Пафос» хорошо выступает в отборе Лиги чемпионов. Ты еще думаешь о промахе в Лиге чемпионов?

– Это футбол, это уже прошлое, и мы не можем ничего с этим сделать сейчас. Сейчас мы должны быть готовы бороться за Лигу Европы.

– До сих пор вы играли первый матч на выезде. Что может измениться, когда вы начинаете дуэль дома?

– Мы должны завтра показать хороший результат и сделать все возможное, чтобы обеспечить его на следующей неделе.

– Будет ли больше конкуренции за место в стартовом составе?

– Да, как всегда. Каждый игрок в этой команде высокого уровня, нужно ежедневно бороться, чтобы быть в составе.