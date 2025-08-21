Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Динамо важно забить». Экс-нападающий Маккаби – о предстоящем поединке ЛЕ
Лига Европы
21 августа 2025, 07:58
«Динамо важно забить». Экс-нападающий Маккаби – о предстоящем поединке ЛЕ

Автор первого гола в составе сборной Украины Иван Гецко считает, что киевляне должны сыграть сердцем

21 августа 2025, 07:58 | Обновлено 21 августа 2025, 08:26
«Динамо важно забить». Экс-нападающий Маккаби – о предстоящем поединке ЛЕ
ФК Динамо

Сегодня, 21 августа, «Динамо» проведет первый матч плей-офф раунда Лиги Европы против тель-авивского «Маккаби». Своими ожиданиями от этой игры эксклюзивно с сайтом Sport.ua поделился бывший нападающий сборной Украины Иван Гецко, который в свое время неплохо зажигал на Земле Обетованной в составе «Маккаби» из Хайфы.

– Иван Михайлович, с израильским футболом вы знакомы не понаслышке, где выступали на заре 90-х. Сейчас следите за этим чемпионатом?
– Конечно, слежу. Может, не так скрупулезно, но, кто чем дышит, знаю (улыбается). У меня в Израиле осталось много футбольных друзей, с которыми мы общаемся и поныне.

– «Маккаби» (Тель-Авив), против которого будет играть «Динамо», является самым титулованным клубом страны. Какие главные причины таких успехов?
– Возможно, финансы являются главным фактором. Там практически всегда была стабильность. Хотя в прошлом сезоне близким к чемпионству был «Хапоэль» (Беер-Шева), но им чуть-чуть не хватило.

В «Маккаби» сейчас собраны квалифицированные исполнители. Пусть они не для топовых европейских чемпионатов, но довольно добротного уровня. Это можно сказать и об израильских футболистах. Таких, как в мое время были Эяль Беркович, Алон Мизрахи, Алон Харази, легендарных для «Маккаби» (Хайфа) исполнителей.

Я точно могу сказать, что у «Динамо» не будет легкой прогулки в противостоянии с тель-авивской командой. Шансы соперников на выход в групповой раунд Лиги Европы равны. Как у украинского коллектива, так и у израильского – одинаковые проблемы – война. Поэтому все решится на нейтральных полях.

– «Маккаби» только в ближайший уик-энд сыграет свой первый матч в чемпионате. За счет игр в еврокубках они смогут выйти на свой лучший уровень, в то время, как у «Динамо» уже семь официальных поединков?
– Может, киевляне и имеют небольшое преимущество в тонусе, но оно не будет определяющим. Украинская команда много колесит по Европе, в то время как израильтяне имеют по одному матчу в неделю и целенаправленно к ним готовятся. Уверен, это будет интересное противостояние, в котором будет страсть, накал и бескомпромиссная борьба. На кону – групповой этап Лиги Европы, а это тоже довольно неплохой турнир.

– Если бы вы были тренером «Динамо», то какая установка была бы от вас перед игрой?
– Для тренера важно выбрать оптимальный состав, который готов биться не только за болельщиков и страну, но и за эмблему «Динамо». Дух, желание и самоотдача в какой-то мере могут перекрыть нехватку мастерства. И это не просто громкие слова, футболисты должны это понимать и сыграть сердцем, особенно, когда в стране идет война и многие люди страдают для того, чтобы другие жили обычной жизнью.

Не хочется возвращаться назад, но не могу не зацепить тему матчей с «Пафосом». Когда такое было, чтобы «Динамо» со своей историей, большими победами и заслугами, без вариантов проиграло, не в обиду кипрской команде, европейскому середняку. Я был очень расстроен и сильно обижен бесхребетной игрой такого титулованного клуба, как «Динамо».

Что касается предстоящей игры, то нужно постараться сыграть в свой футбол. Если же не случится никаких изменений, то у киевлян есть большие шансы опуститься в Лигу конференций, чего очень не хотелось бы.

– Какая сейчас главная проблема «Динамо»?
– Прежде всего, это реализация голевых моментов, которых, между прочим, в нынешнем сезоне киевляне и так создают немного, имеется ввиду на международной арене. К тому же дает о себе знать пассивность на трансферном рынке. По сути, ни одного приобретения. Играть прошлогодним составом?.. В любом случае должна быть свежая кровь для конкуренции игрокам, которые посчитали себя незаменимыми в «Динамо».

– Вы сказали, что в этом противостоянии шансы у противников равны. Тем не менее, хотел бы вас попросить дать прогноз на первый матч, который состоится в сербском городе Бачка-Топола?
– В принципе, было бы неплохо, чтобы этот поединок завершился вничью. Счет? 1:1. Это результат даст шанс и, возможно, уверенность киевлянам перед ответным матчем. Подопечным Александра Шовковского важно забить, чего не было в прошлом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

ФИЛИППОВ: «Мы не боимся Фиорентину. Отдадим все силы для победы»
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
