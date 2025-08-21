Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Шанс пройти дальше велик». Тренер Маккаби – о матчах с Динамо
Лига Европы
21 августа 2025, 15:38 | Обновлено 21 августа 2025, 15:39
64
1

«Шанс пройти дальше велик». Тренер Маккаби – о матчах с Динамо

Жарко Лазетич высказался о первом матче с киевлянами в ЛЕ

21 августа 2025, 15:38 | Обновлено 21 августа 2025, 15:39
64
1
«Шанс пройти дальше велик». Тренер Маккаби – о матчах с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Жарко Лазетич

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Жарко Лазетич пообщался с журналистами на пресс-конференции перед первым матчем против киевского «Динамо» в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы.

«Здесь, в Сербии, это не совсем домашняя игра, потому что настоящую разницу делают болельщики. Это как два товарищеских матча – нет голов на выезде, поэтому большой разницы нет.

Шанс пройти дальше при таких условиях велик, но это непросто. «Динамо» – хорошая команда с интенсивным стилем игры, сильный соперник и серьёзный вызов.

Мы все работаем на благо «Маккаби». Я не хочу говорить об отдельных игроках. Я всегда выбираю состав от матча к матчу, исходя из того, чего мы хотим достичь и как проходят тренировки.

Когда футболисты уходят от нас – это тяжело, но это часть работы. Такое происходит не только в «Маккаби». Летом ситуация всегда запутанная, нам нужно сосредоточиться на тех игроках, которые почти на 100% с нами.

Новые футболисты? Мы здесь, чтобы помогать им. Например, Равибу проявил себя хорошо в каждой игре и на тренировках. Что касается Блица – это его личное решение, мы обсуждаем детали так же, как и с любым потенциальным игроком.

Полных замен нет, но есть футболисты, которые помогут по-своему. Это абсолютно новая команда, и мы сейчас ищем решение, как объединить игроков, чтобы они показывали свой максимум», – сказал Жарко.

Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

По теме:
«Будет эмоционально». Эксперт спрогнозировал счет матча Шахтер – Серветт
Олег Федорчук назвал фаворита в паре ЛК Шахтер – Серветт
Экс-защитник сборной Украины: «Для Динамо все решится в ответном матче»
Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: ONE
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине

Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Бокс | 21 августа 2025, 07:48 2
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»

Дерек Чисора хочет боя за пояс WBO

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Футбол | 20.08.2025, 20:18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 11:37
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Футбол | 21.08.2025, 14:54
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Фридман отреагировал на выигранный суд Шахтера против Днепра-1
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Высокий прессинг и давление на защитников - и все… Динамо поплыло
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 15
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 8
Другие виды
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем