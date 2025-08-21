«Шанс пройти дальше велик». Тренер Маккаби – о матчах с Динамо

Главный тренер «Маккаби» Тель-Авив Жарко Лазетич пообщался с журналистами на пресс-конференции перед первым матчем против киевского «Динамо» в четвёртом раунде квалификации Лиги Европы.

«Здесь, в Сербии, это не совсем домашняя игра, потому что настоящую разницу делают болельщики. Это как два товарищеских матча – нет голов на выезде, поэтому большой разницы нет.

Шанс пройти дальше при таких условиях велик, но это непросто. «Динамо» – хорошая команда с интенсивным стилем игры, сильный соперник и серьёзный вызов.

Мы все работаем на благо «Маккаби». Я не хочу говорить об отдельных игроках. Я всегда выбираю состав от матча к матчу, исходя из того, чего мы хотим достичь и как проходят тренировки.

Когда футболисты уходят от нас – это тяжело, но это часть работы. Такое происходит не только в «Маккаби». Летом ситуация всегда запутанная, нам нужно сосредоточиться на тех игроках, которые почти на 100% с нами.

Новые футболисты? Мы здесь, чтобы помогать им. Например, Равибу проявил себя хорошо в каждой игре и на тренировках. Что касается Блица – это его личное решение, мы обсуждаем детали так же, как и с любым потенциальным игроком.

Полных замен нет, но есть футболисты, которые помогут по-своему. Это абсолютно новая команда, и мы сейчас ищем решение, как объединить игроков, чтобы они показывали свой максимум», – сказал Жарко.

Первый матч между «Маккаби» и «Динамо» состоится 21 августа в сербском городе Бачка-Топола. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.