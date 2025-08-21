«Будет эмоционально». Эксперт спрогнозировал счет матча Шахтер – Серветт
Олег Федорчук поделился мыслями о первом матче
Авторитетный футбольный эксперт Олег Федорчук дал прогноз на первый матч донецкого «Шахтера» против швейцарского клуба «Серветт» в четвертом раунде отбора Лиги конференций.
Первый поединок между командами состоится 21 августа на «Стадионе имени Генрика Реймана» в польском Кракове. Начало – в 21:00.
– Раз «Шахтер» фаворит, с каким счетом он победит в первом матче?
– 2:1.
– Не мало?
– Согласен. Но сейчас домашний матч практически не отличается от выездного в плане забитых голов на чужом поле. Главное, чтобы донеччане получили гандикап и сыграли уверенно. Первый поединок будет более эмоциональным, а к матчу-ответу готовиться легче.
