Лига конференций
21 августа 2025, 14:29 | Обновлено 21 августа 2025, 14:31
«Будет эмоционально». Эксперт спрогнозировал счет матча Шахтер – Серветт

Олег Федорчук поделился мыслями о первом матче

«Будет эмоционально». Эксперт спрогнозировал счет матча Шахтер – Серветт
ФК Шахтер Донецк

Авторитетный футбольный эксперт Олег Федорчук дал прогноз на первый матч донецкого «Шахтера» против швейцарского клуба «Серветт» в четвертом раунде отбора Лиги конференций.

Первый поединок между командами состоится 21 августа на «Стадионе имени Генрика Реймана» в польском Кракове. Начало – в 21:00.

– Раз «Шахтер» фаворит, с каким счетом он победит в первом матче?

– 2:1.

– Не мало?

– Согласен. Но сейчас домашний матч практически не отличается от выездного в плане забитых голов на чужом поле. Главное, чтобы донеччане получили гандикап и сыграли уверенно. Первый поединок будет более эмоциональным, а к матчу-ответу готовиться легче.

