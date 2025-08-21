Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Первый матч Шахтера против Серветта будет эмоциональным»
Лига конференций
21 августа 2025, 09:23 | Обновлено 21 августа 2025, 10:35
0

Олег ФЕДОРЧУК: «Первый матч Шахтера против Серветта будет эмоциональным»

Известный футбольный эксперт ставит на минимальную победу украинской команды в Лиге конференций

ФК Шахтер

После вылета из Лиги Европы, сегодня, 21 августа, «Шахтер» на условно домашнем поле в Кракове проведет первый матч плей-офф раунда Лиги конференций против швейцарского «Серветта».

Насколько близки «горняки» к групповому раунду этого турнира сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал тренер, авторитетный футбольный эксперт Олег Федорчук.

– Олег Викторович, фаворит в паре «Шахтер» – «Серветт» однозначный?
– Думаю, да. Амбиции тренер «горняков» Арды Турана на виду, они заметны. Он себя позиционирует, как специалист, который пришел улучшить качество игры команды и добиться хороших результатов. К тому же и соперник «Шахтера» в последних матчах выглядел неудачно. Поэтому на бумаге в этом противостоянии отдаю 60% на победу украинской команды.

– По версии transfermarkt общая стоимость «Шахтера» превосходит «Серветт» в семь раз.
– Стоимость – это вещь условная. Есть много примеров, когда заведомо сильнейшая команда, но не сыгранная не давала ожидаемого результата. Сейчас только начало сезона. Да, «Шахтер» показывает неплохой футбол, но они проиграли «Панатинаикосу», будучи хоть и небольшим, но фаворитом.

Вот мы видим по «Полесью», когда 14 легионеров не присутствуют на поле, но они ведь создают определенную стоимость.

– Тем не менее, некоторые футболисты «Шахтера» при новом наставнике добавили в мастерстве и желании. Не так ли?
– Согласен. В этот список я бы внес Дмитрия Ризныка, Николая Матвиенко, Валерия Бондаря, Артема Бондаренко, Олега Очеретько. И вообще, оборона «горняков» сейчас выглядит здорово за последние несколько лет.

– Это уже заслуга Арды Турана?
– Безусловно. Это вселяет уверенность. Что такое наставник? Прежде всего, это психолог. Важно, не что ты говоришь, а как ты говоришь. И пока у Турана это получается. И его энергия передается футболистам.

– Все мы будем переживать за украинскую команду. Тем не менее, «Шахтер» находится на грани краха – остаться без еврокубковой осени.
– Крах – это очень громко сказано. Соревнования в Лиге Европы и Лиге конференций не идут в сравнение с Лигой чемпионов, где крутятся огромные финансы. И если ты проваливаешь чемпионат, как «Шахтер» в прошлом сезоне, ты не играешь в самом престижном европейском клубном турнире. Другие соревнования – это больше засвечивание футболистов, чем реальные деньги.

Взять, к примеру, «Динамо», которое полностью провалило прошлогоднее выступление в групповом раунде Лиги Европы, но выиграло чемпионат. И кто сейчас вспомнит те поражения от «Ференцвароша», «Виктории» или «Реал Сосьедада»… Мы где-то подходим к тому, что как в Англии или Испании, чемпионат стоит на первом месте. Кроме, конечно, Лиги чемпионов.

– А Лига Европы?
– Вроде, и матчей стало больше, но все они, естественно, проходят в разгар сезона, но нас в командах нет двух равноценных составов. Вылетел Кевин и Судаков и «Шахтер» уже обескровлен. «Динамо» теряет двух игроков и оно уже не боеспособно.

Наши клубы сейчас не в тех возможностях, что было, допустим, лет десять назад, когда были реальные бразильцы, реальные иностранцы. Можно вспомнить, когда основные игроки сборной Хорватии играли в «Динамо», не говоря уже о Дарио Срне. Сейчас лучше синица в руках, чем журавель в небе (улыбается). «Шахтер» в любом случае должен помнить о чемпионате. Поскольку, если второй год подряд не выиграть УПЛ, вот это уже будет крахом.

Еще один фактор скажу относительно «горняков», который мне самому не нравится: сейчас бразильцы приезжают в Украину, чтобы как можно быстрее засветиться и уехать, поэтому они лучше выступают в еврокубках, где за ними больше следят.

– Вы уже упомянули, что «Серветт» сейчас неудачно выступает.
– Швейцарцы, на мой взгляд, сейчас находятся в кризисе. Если не считать, что «Серветт» в Кубке обыграл команду из пятого дивизиона, то у них значится три поражения кряду, причем, они свой путь начинали в Лиге чемпионов, а сейчас скатились до Лиги конференций.

– Ну, раз «Шахтер» – фаворит, то с каким счетом он победит в первом поединке?
– 2:1.

– Не маловато?
– Согласен. Но сейчас домашняя игра не отличается от выездной, в плане забитых мячей на чужом поле. Главное, чтобы донетчане добыли гандикап и уверенно сыграли. Первый поединок будет более эмоциональным, а к ответному матчу легче готовиться.

