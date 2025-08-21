Должны побеждать. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Серветта в матче ЛК
Поединок четвертого квалификационного раунда состоится 21 августа в 21:00
21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт».
Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском городе Краков – это номинально домашняя арена украинской команды. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния букмекеры назвали фаворита в первом матче – специалисты уверены, что подопечные Арды Турана должны побеждать соперника из Швейцарии:
- Шахтер Донецк – 1,40
- Ничья – 5,10
- Серветт – 7,80
Стоит отметить, что шансы «горняков» на проход в групповой раунд Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния оцениваются также выше, чем у «Серветта» – 1,15 против 4,95.
В предыдущем раунде украинская команда уступила греческому «Панатинаикосу» в серии пенальти и вылетела из Лиги Европы. «Серветт» также неудачно провел дуэль во втором по силе еврокубке – дважды проиграл нидерландскому «Утрехту».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним
Вероятно, что Ярослава получила травму правой ноги в Лозанне