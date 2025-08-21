Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Должны побеждать. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Серветта в матче ЛК
Лига конференций
21 августа 2025, 10:09 |
187
0

Должны побеждать. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Серветта в матче ЛК

Поединок четвертого квалификационного раунда состоится 21 августа в 21:00

21 августа 2025, 10:09 |
187
0
Должны побеждать. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Серветта в матче ЛК
ФК Шахтер Донецк

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт».

Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском городе Краков – это номинально домашняя арена украинской команды. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры назвали фаворита в первом матче – специалисты уверены, что подопечные Арды Турана должны побеждать соперника из Швейцарии:

  • Шахтер Донецк – 1,40
  • Ничья – 5,10
  • Серветт – 7,80

Стоит отметить, что шансы «горняков» на проход в групповой раунд Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния оцениваются также выше, чем у «Серветта» – 1,15 против 4,95.

В предыдущем раунде украинская команда уступила греческому «Панатинаикосу» в серии пенальти и вылетела из Лиги Европы. «Серветт» также неудачно провел дуэль во втором по силе еврокубке – дважды проиграл нидерландскому «Утрехту».

По теме:
Защитник Фиорентины: «Нам всегда было трудно квалифицироваться»
«Ротань – хитрый». Тренер Фиорентины высказался о первом матче с Полесьем
Шансов нет? Букмекеры выбрали победителя игры Полесье – Фиорентина
Лига конференций Шахтер Донецк Серветт Шахтер - Серветт котировки букмекеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Бокс | 20 августа 2025, 17:29 2
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»
Усик впервые отреагировал на возможный бой с Итаумой: «Великолепный парень»

Александр заявил, что молодой британец готов к бою с ним

Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Другие виды | 20 августа 2025, 22:10 8
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата
Под дождем. Магучих закончила этап Бриллиантовой лиги без результата

Вероятно, что Ярослава получила травму правой ноги в Лозанне

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 07:37
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21.08.2025, 10:36
Панатинаикос – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Панатинаикос – Самсунспор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Футбол | 20.08.2025, 12:17
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Будет новый проект. Президент Шахтера взял кредит на 60 млн евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 53
Футбол
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
Динамо анонсировало бесплатную трансляцию матча ЛЕ против Маккаби Тель-Авив
19.08.2025, 12:31 10
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 15
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
Дерек ЧИСОРА: «Знаете, что произойдет, если у Усика заберут титул WBO?»
21.08.2025, 07:48 2
Бокс
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем