Должны побеждать. Букмекеры оценили шансы Шахтера и Серветта в матче ЛК

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и швейцарский «Серветт».

Команды выйдут на поле стадиона «Stadion Miejski im. Henryka Reymana» в польском городе Краков – это номинально домашняя арена украинской команды. Встреча начнется в 21:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния букмекеры назвали фаворита в первом матче – специалисты уверены, что подопечные Арды Турана должны побеждать соперника из Швейцарии:

Шахтер Донецк – 1,40

Ничья – 5,10

Серветт – 7,80

Стоит отметить, что шансы «горняков» на проход в групповой раунд Лиги конференций по итогам двухматчевого противостояния оцениваются также выше, чем у «Серветта» – 1,15 против 4,95.

В предыдущем раунде украинская команда уступила греческому «Панатинаикосу» в серии пенальти и вылетела из Лиги Европы. «Серветт» также неудачно провел дуэль во втором по силе еврокубке – дважды проиграл нидерландскому «Утрехту».