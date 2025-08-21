Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Бенфикой» (0:0) в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Одна команда хотела ничью – и получила ее. Другая команда хотела победить – и не смогла. После удаления соперника нам нужно было добавить скорости и динамики, но сделать это не удалось. Возможно, для зрителей это не был зрелищный матч, но уровень борьбы был высоким.

Никаких мыслей о реванше у меня сейчас нет. Отныне будем готовиться к игре с «Коджаэлисспором», а уже потом – к «Бенфике». Игра не завершена, фаворита нет, все еще в равновесии».

Я не удивлен, что Керем Актюркоглу играл. «Бенфика» поставила спортивные цели выше финансовых. Они могли продать его за большие деньги, но решили оставить в составе для достижения результата. Думаю, он сыграет и в ответном матче.

Мы выполнили три угловых, но мяч даже не долетал до второго игрока. Да, мы работали над этим, но если первый защитник перехватывает мяч – создать опасность невозможно. Это серьезная проблема.

Мы хорошо оборонялись, «Бенфика» не создала серьезных моментов. Мы остановили их контратаки, блокировали выходы из обороны. Да, они долго владели мячом, но это не принесло опасности. У нас еще есть шанс пройти дальше. Для этого не обязательно выигрывать 4:0 или 5:0. Если они победят – пройдут дальше. Если мы победим – тоже. Судьба противостояния остается открытой».