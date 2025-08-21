Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда
Другие новости
21 августа 2025, 00:18 |
379
0

ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда

Даяна Ястремская встречается с украинским бойцом ММА

21 августа 2025, 00:18 |
379
0
ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда
ФОТО. Даяна Ястремская и Давид Алахвердиев

Украинская теннисистка Даяна Ястремская больше не скрывает свои отношения с бойцом ММА Давидом Алахвердиевым.

Первым сигналом стало видео боя, которое она выложила в соцсетях, поддерживая Давида.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Позже спортсменка поделилась фото, где Алахвердиев нежно ее обнимает.

Теперь пара появилась вместе на улицах мегаполиса, держась за руки.

Без лишних слов они показали, что между ними гораздо больше, чем дружба.

По теме:
ФОТО. Сексуальная футбольная журналистка показала все. Огонь
ФОТО. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду обновили брачный контракт
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
фото lifestyle Даяна Ястремская
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20 августа 2025, 07:11 8
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле

Илья может играть как правый защитник

Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20 августа 2025, 15:01 21
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика

Сергей Лапин сообщил, что украинский боксер выйдет на ринг против Джозефа Паркера

Минус фавориты, без Радукарас. Определены пары 1/2 финала микста US Open
Теннис | 20.08.2025, 08:25
Минус фавориты, без Радукарас. Определены пары 1/2 финала микста US Open
Минус фавориты, без Радукарас. Определены пары 1/2 финала микста US Open
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Футбол | 20.08.2025, 05:55
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
Позор и стыд. Воспитанник Шахтера нашел себе команду на болотах
СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
Футбол | 20.08.2025, 20:29
СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
СТУПАР: «Нужно в УПЛ наказывать желтыми карточками за русский язык»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 26
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 13
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем