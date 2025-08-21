ФОТО. Известная украинская теннисистка показала своего нового бойфренда

Украинская теннисистка Даяна Ястремская больше не скрывает свои отношения с бойцом ММА Давидом Алахвердиевым.

Первым сигналом стало видео боя, которое она выложила в соцсетях, поддерживая Давида.

Позже спортсменка поделилась фото, где Алахвердиев нежно ее обнимает.

Теперь пара появилась вместе на улицах мегаполиса, держась за руки.

Без лишних слов они показали, что между ними гораздо больше, чем дружба.