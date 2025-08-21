Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Спасибо за годы в клубе». Динамо обратилось к игроку, завершившему карьеру
Украина. Премьер лига
21 августа 2025, 08:30 |
1433
0

«Спасибо за годы в клубе». Динамо обратилось к игроку, завершившему карьеру

Нигерийский форвард Браун Идейе решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 36 лет

21 августа 2025, 08:30 |
1433
0
«Спасибо за годы в клубе». Динамо обратилось к игроку, завершившему карьеру
ФК Динамо Киев. Браун Идейе

Бывший форвард «Динамо», нигериец Браун Идейе объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. «Бело-синие» обратились к своему экс-игроку и поблагодарили его за время, которое он провел в Украине:

«Идейе родился в Лагосе и начал свою карьеру в команде «Оушен Бойз», с которой выиграл чемпионат Нигерии. Затем он играл за швейцарский «Ксамакс» и французский «Сошо», откуда 6 июля 2011 года перешел в киевское «Динамо», с которым подписал пятилетний контракт.

В составе «бело-синих» дебютировал 16 июля в матче против «Александрии», выйдя на замену вместо Огнена Вукоевича на 46-й минуте. В первом же матче отличился двумя забитыми мячами и голевой передачей на Андрея Ярмоленко. В своем следующем официальном матче забил дважды в ворота «Оболони». Таким образом, он установил рекорд киевского «Динамо» в чемпионатах Украины как новичок, который в первых двух играх оформил два дубля.

В «Динамо» Браун провел три сезона, дважды став лучшим бомбардиром команды в УПЛ – в сезонах 2011/12 (12 голов) и 2012/13 (17 голов). В общей сложности он провел за «бело-синих» 107 матчей во всех турнирах и забил 45 мячей.

В июле 2014 года Идейе перешел в английский «Вест Бромвич Альбион», после чего играл еще в Греции, Испании, Китае, Турции и Кувейте, а завершил карьеру в родной Нигерии.

Футбольный клуб «Динамо» благодарит Брауна за годы, посвященные «Динамо», и поздравляет с завершением карьеры!»– сообщила пресс-служба команды.

По теме:
ФОТО. Как Динамо провело официальную тренировку перед игрой с Маккаби Т-А
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги Европы Маккаби Т-А – Динамо
Маккаби или Динамо? Букмекеры назвали фаворита в матче Лиги Европы
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Браун Идейе завершение карьеры
Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Футбол | 21 августа 2025, 08:17 2
Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26
Полесье – Фиорентина. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций 2025/26

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 21 августа 2025, 07:37 21
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Футбол | 20.08.2025, 15:40
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Супряга деградировал до нуля. Переход в Эпицентр – шанс остаться в футболе
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Другие виды | 20.08.2025, 22:37
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Футбол | 20.08.2025, 19:59
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
Без игрока основы. Известна заявка Динамо на первый матч Q4 Лиги Европы
19.08.2025, 18:06 1
Футбол
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 2
Бокс
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
19.08.2025, 18:40 45
Другие виды
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
20.08.2025, 07:11 8
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
20.08.2025, 13:41 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем