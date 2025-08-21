«Спасибо за годы в клубе». Динамо обратилось к игроку, завершившему карьеру

Бывший форвард «Динамо», нигериец Браун Идейе объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 36 лет. «Бело-синие» обратились к своему экс-игроку и поблагодарили его за время, которое он провел в Украине:

«Идейе родился в Лагосе и начал свою карьеру в команде «Оушен Бойз», с которой выиграл чемпионат Нигерии. Затем он играл за швейцарский «Ксамакс» и французский «Сошо», откуда 6 июля 2011 года перешел в киевское «Динамо», с которым подписал пятилетний контракт.

В составе «бело-синих» дебютировал 16 июля в матче против «Александрии», выйдя на замену вместо Огнена Вукоевича на 46-й минуте. В первом же матче отличился двумя забитыми мячами и голевой передачей на Андрея Ярмоленко. В своем следующем официальном матче забил дважды в ворота «Оболони». Таким образом, он установил рекорд киевского «Динамо» в чемпионатах Украины как новичок, который в первых двух играх оформил два дубля.

В «Динамо» Браун провел три сезона, дважды став лучшим бомбардиром команды в УПЛ – в сезонах 2011/12 (12 голов) и 2012/13 (17 голов). В общей сложности он провел за «бело-синих» 107 матчей во всех турнирах и забил 45 мячей.

В июле 2014 года Идейе перешел в английский «Вест Бромвич Альбион», после чего играл еще в Греции, Испании, Китае, Турции и Кувейте, а завершил карьеру в родной Нигерии.

Футбольный клуб «Динамо» благодарит Брауна за годы, посвященные «Динамо», и поздравляет с завершением карьеры!»– сообщила пресс-служба команды.