Больше 100 игр за киевский клуб. Бывший футболист Динамо завершил карьеру

Бывший футболист киевского «Динамо» Браун Идейе принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Об этом нигерийский форвард сообщил в своих социальных сетях.

«После долгих раздумий и противоречивых эмоций я решил завершить карьеру в профессиональном футболе. Хочу сначала поблагодарить Бога за талант и долгую карьеру, которой я наслаждался. Благодарю свою семью и друзей за их неизменную любовь, поддержку и понимание.

Эта игра дала мне все – невероятную радость, грустные дни, возможность путешествовать и видеть мир, дружбу и множество незабываемых воспоминаний. Спасибо всем агентам, которые неустанно работали и договаривались с клубами, чтобы мои мечты сбылись.

Благодарю всех спортивных журналистов, которые долгие часы в день и ночь освещали мою карьеру – я вам очень благодарен. Спасибо каждому клубу, за честь носить их форму и представлять их, каждому тренеру и товарищу по команде, которые поддерживали и вдохновляли меня становиться лучше, и каждому болельщику, который поддерживал меня в горе и радости – благодарю вас», – написал Идейе.

Нигерийский форвард защищал цвета киевского «Динамо» с 2011 по 2014 год, где провел 107 матчей (45 голов, 12 результативных передач).

За свою карьеру Браун также выступал в чемпионатах Швейцарии («Ксамакс»), Франции («Сошо»), Англии («Вест Бромвич Альбион»), Греции («Олимпиакос», «Арис»), Китая («Тянцзинь Тэда»), Испании («Малага»), Турции («Гезтепе»), Кувейта («Аль-Ярмук») и Нигерии («Эньимба»).