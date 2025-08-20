Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Больше 100 игр за киевский клуб. Бывший футболист Динамо завершил карьеру
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 10:10 |
1271
0

Больше 100 игр за киевский клуб. Бывший футболист Динамо завершил карьеру

Нигерийский форвард Браун Идейе решил повесить бутсы на гвоздь в 36 лет

20 августа 2025, 10:10 |
1271
0
Больше 100 игр за киевский клуб. Бывший футболист Динамо завершил карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Браун Идейе

Бывший футболист киевского «Динамо» Браун Идейе принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 36 лет. Об этом нигерийский форвард сообщил в своих социальных сетях.

«После долгих раздумий и противоречивых эмоций я решил завершить карьеру в профессиональном футболе. Хочу сначала поблагодарить Бога за талант и долгую карьеру, которой я наслаждался. Благодарю свою семью и друзей за их неизменную любовь, поддержку и понимание.

Эта игра дала мне все – невероятную радость, грустные дни, возможность путешествовать и видеть мир, дружбу и множество незабываемых воспоминаний. Спасибо всем агентам, которые неустанно работали и договаривались с клубами, чтобы мои мечты сбылись.

Благодарю всех спортивных журналистов, которые долгие часы в день и ночь освещали мою карьеру – я вам очень благодарен. Спасибо каждому клубу, за честь носить их форму и представлять их, каждому тренеру и товарищу по команде, которые поддерживали и вдохновляли меня становиться лучше, и каждому болельщику, который поддерживал меня в горе и радости – благодарю вас», – написал Идейе.

Нигерийский форвард защищал цвета киевского «Динамо» с 2011 по 2014 год, где провел 107 матчей (45 голов, 12 результативных передач).

За свою карьеру Браун также выступал в чемпионатах Швейцарии («Ксамакс»), Франции («Сошо»), Англии («Вест Бромвич Альбион»), Греции («Олимпиакос», «Арис»), Китая («Тянцзинь Тэда»), Испании («Малага»), Турции («Гезтепе»), Кувейта («Аль-Ярмук») и Нигерии («Эньимба»).

По теме:
Супряга имел предложение из-за границы. Форвард предпочел УПЛ
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
ВИДЕО. Яцык рассказал о пути от академии до первого гола за основу Динамо
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Браун Идейе завершение карьеры
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 41
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Футбол | 20 августа 2025, 08:29 2
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке

Французский клуб выставил Адриена Рабьо и Джонатана Роу на трансфер

Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 20.08.2025, 09:04
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Буде-Глимт – Штурм. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19.08.2025, 18:25
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Футбол | 19.08.2025, 20:36
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Transfermakt: три игрока Динамо получили дисквалификацию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 42
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
WBO приняла решение по Усику после его травмы. У боксера была просьба
18.08.2025, 23:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем