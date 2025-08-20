Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 20:18
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский подтвердил уход Владислава Супряги из расположения «Бело-синих». Футболист будет выступать за «Эпицентр» из Каменца-Подольского.

«Вы знаете, что ушедший в аренду Владислав Супряга, он будет до конца сезона играть за «Эпицентр». Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении», – сказал коуч.

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за «Заря» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Примерная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Эпицентр не будет платить Супряге

По теме:
Челси продал защитника в Испанию. Будет рекордный трансфер
ШОВКОВСКИЙ: «Ситуации похожие. И Динамо, и Маккаби не могут играть дома»
Агент из Израиля рассказал, кого Динамо надо бояться в игре с Маккаби
Александр Шовковский Владислав Супряга Эпицентр Каменец-Подольский трансферы аренда игрока Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
