Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Коуч «Динамо» подтвердил аренду Владислава Супряги
Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский подтвердил уход Владислава Супряги из расположения «Бело-синих». Футболист будет выступать за «Эпицентр» из Каменца-Подольского.
«Вы знаете, что ушедший в аренду Владислав Супряга, он будет до конца сезона играть за «Эпицентр». Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении», – сказал коуч.
В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за «Заря» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Примерная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что Эпицентр не будет платить Супряге
