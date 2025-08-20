Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский подтвердил уход Владислава Супряги из расположения «Бело-синих». Футболист будет выступать за «Эпицентр» из Каменца-Подольского.

«Вы знаете, что ушедший в аренду Владислав Супряга, он будет до конца сезона играть за «Эпицентр». Все остальные готовятся и находятся в нашем расположении», – сказал коуч.

В прошлом сезоне форвард провел 15 матчей во всех турнирах (за «Заря» на правах аренды и «Динамо»), однако результативными действиями не отличался. Контракт с киевским клубом истекает в июне 2026 года. Примерная стоимость Супряги составляет 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Эпицентр не будет платить Супряге