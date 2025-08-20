Лидер Полесья отреагировал на заявление Буткевича: «Это наш выбор»
Александр Филиппов считает, что команда не должна жаловаться на сложный график матчей
Лидер житомирского «Полесья» Александр Филиппов отреагировал на слова президента «волков» Геннадия Буткевича, который жаловался на тяжелый график матчей.
– Президент клуба Полесья Геннадий Буткевич недавно говорил, что команда играет под серьезными нагрузками. Как вы сами это чувствуете, ведь есть чемпионат, европейские матчи, Кубок Украины?
– Конечно, бывает тяжело. Но мы не будем оправдываться этим и не считаем нагрузку причиной возможных поражений. Это наш выбор, наш путь, и мы будем биться до конца, – сказал Александр.
Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.
Ранее сообщалось, что ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Динамо» поздравило Максима Брагару с рождением сына
Промоутер – о Мозесе Итауме