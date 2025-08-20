Лидер Полесья отреагировал на заявление Буткевича: «Это наш выбор»

Лидер житомирского «Полесья» Александр Филиппов отреагировал на слова президента «волков» Геннадия Буткевича, который жаловался на тяжелый график матчей.

– Президент клуба Полесья Геннадий Буткевич недавно говорил, что команда играет под серьезными нагрузками. Как вы сами это чувствуете, ведь есть чемпионат, европейские матчи, Кубок Украины?

– Конечно, бывает тяжело. Но мы не будем оправдываться этим и не считаем нагрузку причиной возможных поражений. Это наш выбор, наш путь, и мы будем биться до конца, – сказал Александр.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

