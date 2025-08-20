Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лидер Полесья отреагировал на заявление Буткевича: «Это наш выбор»
Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 18:59 |
892
0

Лидер Полесья отреагировал на заявление Буткевича: «Это наш выбор»

Александр Филиппов считает, что команда не должна жаловаться на сложный график матчей

20 августа 2025, 18:59 |
892
0
Лидер Полесья отреагировал на заявление Буткевича: «Это наш выбор»
ФК Полесье. Александр Филиппов

Лидер житомирского «Полесья» Александр Филиппов отреагировал на слова президента «волков» Геннадия Буткевича, который жаловался на тяжелый график матчей.

– Президент клуба Полесья Геннадий Буткевич недавно говорил, что команда играет под серьезными нагрузками. Как вы сами это чувствуете, ведь есть чемпионат, европейские матчи, Кубок Украины?

– Конечно, бывает тяжело. Но мы не будем оправдываться этим и не считаем нагрузку причиной возможных поражений. Это наш выбор, наш путь, и мы будем биться до конца, – сказал Александр.

Подопечные Руслана Ротаня готовятся к матчу квалификационного раунда Лиги конференций, где сыграют именно с итальянской «Фиорентиной». Первый матч состоится в четверг, 21 августа, а ответный матч – 28 августа.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ подколол Полесье после победы в матче УПЛ, вспомнив Фиорентину

По теме:
Руслан РОТАНЬ: «Фиорентина – классная проверка для Полесья и для меня»
Страсбург – Брондбю. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Есть 3 изменения. Известна заявка Полесья на первый матч с Фиорентиной
Александр Филиппов Геннадий Буткевич Лига конференций Полесье Житомир Фиорентина Полесье - Фиорентина
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
Футбол | 20 августа 2025, 19:28 0
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»
ФОТО. Вингер Динамо впервые стал отцом: «Самая большая победа»

«Динамо» поздравило Максима Брагару с рождением сына

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20 августа 2025, 07:42 3
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»

Промоутер – о Мозесе Итауме

Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Бокс | 20.08.2025, 15:01
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Бокс | 20.08.2025, 04:00
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
ФОТО. Ей точно 34? Харлан соблазняет снимками на берегу моря
Другие виды | 20.08.2025, 16:34
ФОТО. Ей точно 34? Харлан соблазняет снимками на берегу моря
ФОТО. Ей точно 34? Харлан соблазняет снимками на берегу моря
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
МБАППЕ: «Мне жаль этого вратаря. Это тяжелые и несправедливые времена»
19.08.2025, 00:53 3
Футбол
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 10
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем