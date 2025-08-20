Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Есть первая победа. Чайка в меньшинстве минимально обыграла Пенуэл
Вторая лига
Пенуэл
20.08.2025 12:00 – FT 0 : 1
Чайка
Украина. Вторая лига
20 августа 2025, 16:49 | Обновлено 20 августа 2025, 16:50
Есть первая победа. Чайка в меньшинстве минимально обыграла Пенуэл

Команды сыграли пропущенный матч первого тура

ФК Пенуэл

20 августа состоялась пропущенная игра первого тура второй лиги Украины.

Встречались «Пенуэл» из Кривого Рога и «Чайка» из Борщаговки.

Поединок не был прост для обеих команд. Хозяева стремились завоевать первые очки в сезоне, а «Чайка» ждала дебютной победы.

В конце первого тайма голкипер «Чайки» получил прямую красную карточку за фол последней надежды и значительно усложнил задание своей команде.

Впрочем, во втором тайме футболисты Борщаговки сумели открыть счет и в итоге праздновали победу. Единственный гол в матче забил Антон Музыченко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Вторая лига. Группа Б. Первый тур

Пенуэла – Чайка – 0:1

Голы: Музыченко (50)

Удаление: Коломиец (45)

Відеозапись матча

События матча

50’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Музыченко (Чайка).
