Есть первая победа. Чайка в меньшинстве минимально обыграла Пенуэл

20 августа состоялась пропущенная игра первого тура второй лиги Украины.

Встречались «Пенуэл» из Кривого Рога и «Чайка» из Борщаговки.

Поединок не был прост для обеих команд. Хозяева стремились завоевать первые очки в сезоне, а «Чайка» ждала дебютной победы.

В конце первого тайма голкипер «Чайки» получил прямую красную карточку за фол последней надежды и значительно усложнил задание своей команде.

Впрочем, во втором тайме футболисты Борщаговки сумели открыть счет и в итоге праздновали победу. Единственный гол в матче забил Антон Музыченко.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Вторая лига. Группа Б. Первый тур

Пенуэла – Чайка – 0:1

Голы: Музыченко (50)

Удаление: Коломиец (45)

Відеозапись матча