Есть первая победа. Чайка в меньшинстве минимально обыграла Пенуэл
Команды сыграли пропущенный матч первого тура
20 августа состоялась пропущенная игра первого тура второй лиги Украины.
Встречались «Пенуэл» из Кривого Рога и «Чайка» из Борщаговки.
Поединок не был прост для обеих команд. Хозяева стремились завоевать первые очки в сезоне, а «Чайка» ждала дебютной победы.
В конце первого тайма голкипер «Чайки» получил прямую красную карточку за фол последней надежды и значительно усложнил задание своей команде.
Впрочем, во втором тайме футболисты Борщаговки сумели открыть счет и в итоге праздновали победу. Единственный гол в матче забил Антон Музыченко.
Вторая лига. Группа Б. Первый тур
Пенуэла – Чайка – 0:1
Голы: Музыченко (50)
Удаление: Коломиец (45)
Відеозапись матча
События матча
