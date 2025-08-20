Кубок Украины20 августа 2025, 12:00 |
Пенуэл – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 20 августа в 12:00 видеотрансляцию матча 1-го тура Второй лиги
20 августа 2025, 12:00 |
20 августа состоится матч первого тура Второй лиги в группе Б между клубами «Пенуэл» и «Чайка».
Игра пройдет на стадионе «имени Александра Поворознюка» в селе Владимировка (Кировоградская область).
Начало матча запланировано на 12:00.
Вторая лига. 1-й тур, 20 августа 2025 года
12:00. «Пенуэл» Кривой Рог – «Чайка» Петропавловская Борщаговка
