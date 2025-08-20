Пенуэл – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 августа состоится матч первого тура Второй лиги в группе Б между клубами «Пенуэл» и «Чайка».

Игра пройдет на стадионе «имени Александра Поворознюка» в селе Владимировка (Кировоградская область).

Начало матча запланировано на 12:00.

Вторая лига. 1-й тур, 20 августа 2025 года

12:00. «Пенуэл» Кривой Рог – «Чайка» Петропавловская Борщаговка