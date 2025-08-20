Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Пенуэл – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Пенуэл
20.08.2025 12:00
Чайка
Кубок Украины
20 августа 2025, 12:00
71
0

Пенуэл – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 августа в 12:00 видеотрансляцию матча 1-го тура Второй лиги

20 августа 2025, 12:00
71
0
Пенуэл – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Пэнуел

20 августа состоится матч первого тура Второй лиги в группе Б между клубами «Пенуэл» и «Чайка».

Игра пройдет на стадионе «имени Александра Поворознюка» в селе Владимировка (Кировоградская область).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало матча запланировано на 12:00.

Вторая лига. 1-й тур, 20 августа 2025 года

12:00. «Пенуэл» Кривой Рог – «Чайка» Петропавловская Борщаговка

Пенуэл Кривой Рог Чайка Петропавловская Борщаговка Вторая лига Украины смотреть онлайн
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
