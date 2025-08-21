Пенуэл – Чайка – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

В среду, 20 августа, во Второй лиге состоялся перенесенный матч первого тура. Новичок Второй лиги «Пенуэл» принимал «Чайку».

Обе команды не скрывали желания одержать победу. «Чайка» в этом сезоне еще не выигрывала, а «Пенуэл» вообще очков не набирал.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды прямую красную карточку получил голкипер «Чайки».

Но это не помешало команде взять три очка. Победный гол на 50-й минуте забил Антон Музыченко.

Вторая лига. 1-й тур, 20 августа

«Пенуэл» – «Чайка» – 0:1

Голы: Музыченко (50)

Удаление: Коломиец (45)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча