Вторая лига
Пенуэл
20.08.2025 12:00 – FT 0 : 1
Чайка
Украина. Вторая лига
21 августа 2025, 15:59
58
0

Пенуэл – Чайка – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча

«Чайка» весь второй тайм играла в меньшинстве

21 августа 2025, 15:59
58
0
Пенуэл – Чайка – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
ФК Пенуэл

В среду, 20 августа, во Второй лиге состоялся перенесенный матч первого тура. Новичок Второй лиги «Пенуэл» принимал «Чайку».

Обе команды не скрывали желания одержать победу. «Чайка» в этом сезоне еще не выигрывала, а «Пенуэл» вообще очков не набирал.

В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды прямую красную карточку получил голкипер «Чайки».

Но это не помешало команде взять три очка. Победный гол на 50-й минуте забил Антон Музыченко.

Вторая лига. 1-й тур, 20 августа

«Пенуэл» – «Чайка» – 0:1

Голы: Музыченко (50)

Удаление: Коломиец (45)

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Пенуэл Кривой Рог Чайка Петропавловская Борщаговка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
