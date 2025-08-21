Пенуэл – Чайка – 0:1. Победа в меньшинстве. Видео гола и обзор матча
«Чайка» весь второй тайм играла в меньшинстве
В среду, 20 августа, во Второй лиге состоялся перенесенный матч первого тура. Новичок Второй лиги «Пенуэл» принимал «Чайку».
Обе команды не скрывали желания одержать победу. «Чайка» в этом сезоне еще не выигрывала, а «Пенуэл» вообще очков не набирал.
В конце первого тайма гости остались в меньшинстве. За фол последней надежды прямую красную карточку получил голкипер «Чайки».
Но это не помешало команде взять три очка. Победный гол на 50-й минуте забил Антон Музыченко.
Вторая лига. 1-й тур, 20 августа
«Пенуэл» – «Чайка» – 0:1
Голы: Музыченко (50)
Удаление: Коломиец (45)
Видео гола и обзор матча
Видеозапись матча
