Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анатолий ТРУБИН: «Мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты»
Лига чемпионов
20 августа 2025, 15:29 |
182
0

Анатолий ТРУБИН: «Мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты»

Вратарь «Бенфики» поделился ожиданиями от матча против «Фенербахче»

20 августа 2025, 15:29 |
182
0
Анатолий ТРУБИН: «Мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче (Турция) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе им. Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился ожиданиями от противостояния:

«Второй раз участвую в квалификации к ЛЧ, и она никогда не бывает легкой. С Шахтером было сложно, сейчас тоже непросто. Если говорить о команде Моуриньо, там собраны очень сильные футболисты. Тем более, мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты, и насколько тяжело будет играть на выезде. Ожидается серьезное испытание, поэтому мы будем максимально готовиться».

По теме:
Базель – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Маккаби Тель-Авив – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЕ
Буде-Глимт – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика Фенербахче Лига чемпионов Анатолий Трубин
Дмитрий Вус Источник: Футбол 2.0
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 13
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Футбол | 20 августа 2025, 15:56 2
Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»
Экс-капитан Кривбасса: «Ван Леувен? Его дважды увольняли – это сигнал»

Дмитрий Хомченовский оценил назначение нидерландского специалиста

Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Футбол | 20.08.2025, 12:54
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Стало известно, какой футболист помогает Забарному адаптироваться в ПСЖ
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Футбол | 19.08.2025, 18:25
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем