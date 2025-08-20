Анатолий ТРУБИН: «Мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты»

20 августа состоится первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Фенербахче (Турция) и Бенфика (Португалия).

Поединок пройдет на стадионе им. Шюкрю Сараджоглу в Стамбуле. Начало встречи – 22:00 по киевскому времени.

Украинский вратарь лиссабонской Бенфики Анатолий Трубин поделился ожиданиями от противостояния:

«Второй раз участвую в квалификации к ЛЧ, и она никогда не бывает легкой. С Шахтером было сложно, сейчас тоже непросто. Если говорить о команде Моуриньо, там собраны очень сильные футболисты. Тем более, мы прекрасно понимаем, что такое турецкие фанаты, и насколько тяжело будет играть на выезде. Ожидается серьезное испытание, поэтому мы будем максимально готовиться».