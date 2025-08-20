Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины после травмы лидера
Италия
20 августа 2025, 12:49 | Обновлено 20 августа 2025, 13:05
1780
1

Топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины после травмы лидера

Артем Довбик привлекает внимание «Наполи»

20 августа 2025, 12:49 | Обновлено 20 августа 2025, 13:05
1780
1
Топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины после травмы лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Наполи». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, чемпион Италии заинтересовался 28-летним футболистом после травмы Ромелу Лукаку. Также клуб из Неаполя интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хойлундом, но «Милан» ближе к подписанию игрока.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик попал в шорт-лист легендарного клуба.

По теме:
Контракт на пять лет. Доннарума согласился перейти в английский гранд
Спортинг возобновит переговоры с донецким Шахтером о переходе вингера
До 70 млн евро. Победитель еврокубка готовит серьезный трансфер
Артем Довбик Ромелу Лукаку Расмус Хойлунд трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Джанлука Ди Марцио Манчестер Юнайтед Наполи Милан Рома Рим травма
Даниил Кирияка Источник: Джанлука Ди Марцио
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 12
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

ЛНЗ не будет подписывать экс-игрока Шахтера, который не нужен Заре
Футбол | 20 августа 2025, 12:59 0
ЛНЗ не будет подписывать экс-игрока Шахтера, который не нужен Заре
ЛНЗ не будет подписывать экс-игрока Шахтера, который не нужен Заре

Игорь Кирюханцев не нужен Виталию Пономареву в ЛНЗ

Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Бокс | 20.08.2025, 07:42
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Футбол | 20.08.2025, 08:10
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Футбол | 20.08.2025, 09:50
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Довбику придется уйти. Рома выставила на трансфер троих футболистов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Гильдия АПЕПок харьковской области
Ему нужно переходить в один из манчестерских,ХАРЬКОВСКИХ или лондонских грандов,чтоб все время бороЦЦа за трофеи,и чего то большего в своей карьере добиЦЦа.
Ответить
-1
Популярные новости
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
19.08.2025, 16:28
Футбол
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5
18.08.2025, 22:46 2
Теннис
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
20.08.2025, 00:07 41
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал нападающего европейской сборной
19.08.2025, 18:21 39
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 96
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем