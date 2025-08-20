Топ-клуб нацелился на звезду сборной Украины после травмы лидера

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Наполи». Об этом сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, чемпион Италии заинтересовался 28-летним футболистом после травмы Ромелу Лукаку. Также клуб из Неаполя интересуется форвардом «Манчестер Юнайтед» Расмусом Хойлундом, но «Милан» ближе к подписанию игрока.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик попал в шорт-лист легендарного клуба.