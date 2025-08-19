Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Довбик попал в шорт-лист легендарного клуба. Рома готова продать его
Италия
Украинский нападающий привлекает внимание «Милана»

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Лука Бьянчин.

По информации источника, 28-летний футболист находится в шорт-листе итальянского гранда, хотя переговоры по его трансферу с места не сдвинулись. «Рома» готова попрощаться с футболистом.

Главное целью «россонери» остается форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. также главный тренер команды Массимилиано Аллегри высоко котирует Душана Влаховича из «Ювентуса».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Andromed
якщо вже пішов вибір між Хойлундом та Довбиком, то думаю українець буде кращим варіантом
