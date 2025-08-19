Довбик попал в шорт-лист легендарного клуба. Рома готова продать его
Украинский нападающий привлекает внимание «Милана»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Лука Бьянчин.
По информации источника, 28-летний футболист находится в шорт-листе итальянского гранда, хотя переговоры по его трансферу с места не сдвинулись. «Рома» готова попрощаться с футболистом.
Главное целью «россонери» остается форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. также главный тренер команды Массимилиано Аллегри высоко котирует Душана Влаховича из «Ювентуса».
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26.
