Довбик попал в шорт-лист легендарного клуба. Рома готова продать его

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Милана». Об этом сообщает Лука Бьянчин.

По информации источника, 28-летний футболист находится в шорт-листе итальянского гранда, хотя переговоры по его трансферу с места не сдвинулись. «Рома» готова попрощаться с футболистом.

Главное целью «россонери» остается форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хойлунд. также главный тренер команды Массимилиано Аллегри высоко котирует Душана Влаховича из «Ювентуса».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26.