Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Довбик или Фергюсон? Гасперини выбрал основного форварда на сезон 2025/26
Италия
19 августа 2025, 07:39
Главный тренер итальянской «Ромы» провел встречу с президентом и спортивным директором клуба

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Главный тренер итальянской «Ромы» Джан Пьеро Гасперини провел встречу с президентом и спортивным директором клуба, на которой обсудил трансферную кампанию и текущее положение «волков».

Наставника беспокоит недостаточная конкуренция в линии атаки, поэтому он попросил руководство подписать еще одного форварда. Гасперини принял решение сделать 20-летнего Эвана Фергюсона основным нападающим в сезоне 2025/26.

Форвард сборной Украины Артем Довбик большинство матчей будет начинать со скамейки запасных, если «Рома» не получит привлекательное финансовое предложение о трансфере. Тренер недоволен формой футболиста, поэтому готов отпустить игрока во время летнего трансферного окна.

Кроме того, Гасперини намерен усилить конкуренцию в атаке, поэтому рассматривает два подписания – либо Никола Крстович из «Лечче», либо Фабиу Силва из «Вулверхэмптона». Президент «Ромы» пообещал тренеру, что команда получит нового игрока.

Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
