Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома закрывает трансфер вингера Астон Виллы
Англия
18 августа 2025, 14:43 |
622
0

Леон Бэйли близок к трансферу в римский клуб

Getty Images/Global Images Ukraine. Леон Бэйли

Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли близок к трансферу в римскую «Рому». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб закрывает трансфер 28-летнего футболиста. Стороны очень близки к соглашению. Бэйли отдает предпочтение переходу в «Рому» вместо испанских клубов.

В прошедшем сезоне Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

Ранее сообщалось о том, что Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги.

Астон Вилла Рома Рим трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Леон Бэйли Артем Довбик Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
