Рома закрывает трансфер вингера Астон Виллы
Леон Бэйли близок к трансферу в римский клуб
Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли близок к трансферу в римскую «Рому». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянский клуб закрывает трансфер 28-летнего футболиста. Стороны очень близки к соглашению. Бэйли отдает предпочтение переходу в «Рому» вместо испанских клубов.
В прошедшем сезоне Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.
Ранее сообщалось о том, что Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги.
🚨🟡🔴 Understand AS Roma are closing in on Leon Bailey deal from Aston Villa!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025
Agreement very close after positive meeting with his agents and intermediaries tonight.
Bailey prefers Roma over Spanish clubs, details to be sorted with Aston Villa and then all done. pic.twitter.com/G2vfSj3pu5
