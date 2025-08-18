Рома закрывает трансфер вингера Астон Виллы

Ямайский вингер «Астон Виллы» Леон Бэйли близок к трансферу в римскую «Рому». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб закрывает трансфер 28-летнего футболиста. Стороны очень близки к соглашению. Бэйли отдает предпочтение переходу в «Рому» вместо испанских клубов.

В прошедшем сезоне Леон Бэйли провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 2 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

В «Роме» выступает украинский нападающий Артем Довбик.

