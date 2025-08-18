Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
18 августа 2025, 10:41 | Обновлено 18 августа 2025, 10:43
3

Заменить топ-форварда. Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги

Украинский нападающий привлекает внимание «Наполи»

Заменить топ-форварда. Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Наполи». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, после травмы бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который выбыл на неопределенный срок, чемпион Италии начал искать варианты аренды форварда на 1 сезон. Клуб рассматривает следующие варианты: Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас», Артем Довбик из «Ромы», Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед» и Никола Крстович из «Лечче».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик близок к трансферу в именитый клуб.


10 миллионов евро. Динамо готовит предложение по легионеру
Восемь лет в клубе. Гвардиола назвал игрока Ман Сити, который хочет уйти
Полузащитник Динамо рассказал о своем уходе и разговоре с Шовковским
Наполи Кристал Пэлас Рома Рим Лечче Ромелу Лукаку Артем Довбик Жан-Филипп Матета Никола Крстович травма трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ Джошуа Зиркзе Манчестер Юнайтед
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
Saar
Судаков, Довбик..прям всіх українців хоче скупити Наполі
Ответить
+1
Maks23
Довбик обошёл уже Судакова по сплетням...
Ответить
0
kadaad .
Ждет его дорога в Турцию, а потом на родину......
Ответить
0
