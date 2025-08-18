Заменить топ-форварда. Довбик может перейти к чемпиону топ-5 лиги

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик привлекает внимание «Наполи». Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, после травмы бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который выбыл на неопределенный срок, чемпион Италии начал искать варианты аренды форварда на 1 сезон. Клуб рассматривает следующие варианты: Жан-Филипп Матета из «Кристал Пэлас», Артем Довбик из «Ромы», Джошуа Зиркзе из «Манчестер Юнайтед» и Никола Крстович из «Лечче».

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Довбик близок к трансферу в именитый клуб.