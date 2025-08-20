Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
На Владислава повлиял тренер Сергей Нагорняк
25-летний форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга принял решение покинуть столичный клуб и перейти к новичку УПЛ — «Эпицентру».
Переход футболиста состоится на правах аренды, детали соглашения пока не разглашаются.
На решение Владислава стать новым игроком «Эпицентра» повлиял разговор с главным тренером клуба Сергеем Нагорняком.
Коуч пообещал Супряге регулярную игровую практику, что стало ключевым фактором в беседе специалиста с игроком.
В сезоне 2025/26 форвард сыграл всего 45 минут за «Динамо» во втором матче с «Хамрун Спартанс». Результативными действиями Владиславу отличиться не удалось.
