Украина. Премьер лига
20 августа 2025, 08:58 | Обновлено 20 августа 2025, 09:07
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр

На Владислава повлиял тренер Сергей Нагорняк

ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

25-летний форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга принял решение покинуть столичный клуб и перейти к новичку УПЛ — «Эпицентру».

Переход футболиста состоится на правах аренды, детали соглашения пока не разглашаются.

На решение Владислава стать новым игроком «Эпицентра» повлиял разговор с главным тренером клуба Сергеем Нагорняком.

Коуч пообещал Супряге регулярную игровую практику, что стало ключевым фактором в беседе специалиста с игроком.

В сезоне 2025/26 форвард сыграл всего 45 минут за «Динамо» во втором матче с «Хамрун Спартанс». Результативными действиями Владиславу отличиться не удалось.

Динамо Киев трансферы Владислав Супряга трансферы УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Нагорняк
Андрей Витренко Источник: Бомбардир
