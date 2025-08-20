Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн

«Тоттенхэм» достиг принципиальной договорённости с «Кристал Пэлас» относительно трансфера 27-летнего полузащитника Эберечи Эзе.

Два английских клуба провели переговоры и сошлись на том, что переход Эзе к «шпорам» обойдётся в 60 миллионов евро.

Первую половину суммы «Тоттенхэм» планирует выплатить в ближайшее время в качестве аванса. На эти деньги «орлы» постараются найти замену Эберечи.

Оставшаяся часть будет выплачена частями в течение установленного срока.

Английский полузащитник защищает цвета «Кристал Пэлас» с лета 2020 года, и за это время Эзе сыграл 169 матчей, забил 40 голов и отдал 28 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок «Ливерпуля» может заменить Эберечи в «Кристал Пэлас».