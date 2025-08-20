Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Англия
20 августа 2025, 07:41 |
1293
0

Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн

Эберечи Эзе на пороге важного изменения

20 августа 2025, 07:41 |
1293
0
Тоттенхэм готовит трансфер звезды клуба АПЛ. Сумма составит 60 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

«Тоттенхэм» достиг принципиальной договорённости с «Кристал Пэлас» относительно трансфера 27-летнего полузащитника Эберечи Эзе.

Два английских клуба провели переговоры и сошлись на том, что переход Эзе к «шпорам» обойдётся в 60 миллионов евро.

Первую половину суммы «Тоттенхэм» планирует выплатить в ближайшее время в качестве аванса. На эти деньги «орлы» постараются найти замену Эберечи.

Оставшаяся часть будет выплачена частями в течение установленного срока.

Английский полузащитник защищает цвета «Кристал Пэлас» с лета 2020 года, и за это время Эзе сыграл 169 матчей, забил 40 голов и отдал 28 результативных передач.

Ранее сообщалось, что игрок «Ливерпуля» может заменить Эберечи в «Кристал Пэлас».

По теме:
Стало известно, почему Супряга решил перейти в Эпицентр
Два миллиона компенсации. Милан готов расторгнуть контракт с форвардом
Трансфер перед стартом. Байер договорился о переходе защитника из Ла Лиги
Тоттенхэм трансферы Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Эберечи Эзе
Андрей Витренко Источник: The Sun
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Футбол | 19 августа 2025, 16:28 0
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»
Экс-игрок ПСЖ – о Забарном: «Это меня поразило больше всего»

Гийом Оаро похвалил украинского защитника

ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19 августа 2025, 18:40 40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок

Украинская легкоатлетка пропустит ближайшие 4 года

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19.08.2025, 21:31
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Футбол | 20.08.2025, 08:29
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Марсель принял решение в отношении игроков, устроивших драку в раздевалке
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Футбол | 20.08.2025, 01:16
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Ямаль не желает видеть трансфер этого игрока. Ламин все сказал Барселоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
19.08.2025, 06:23 9
Футбол
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
Склоним головы. Российский Искандер унес жизнь мамы Катерины Табашник
18.08.2025, 09:00 2
Война
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 2
Бокс
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 96
Футбол
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
19.08.2025, 07:03 2
Бокс
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
Арне СЛОТ: «Смотришь на игру Вирца и думаешь – серьезно?»
19.08.2025, 00:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем