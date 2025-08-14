Игрок Ливерпуля стал трансферной целью Кристал Пэлас. Он заменит Эзе
Харви Эллиотт может сменить клуб уже этим летом
«Кристал Пэлас» перед стартом нового сезона АПЛ сосредоточил внимание на 22-летнем полузащитнике «Ливерпуля» Харви Эллиотте.
Новый обладатель Суперкубка Англии сделал молодого футболиста своей трансферной целью до конца летнего трансферного окна.
Руководство «орлов» видит в Харви потенциальную замену Эберечи Эзе, которого сватают в «Тоттенхэм».
Ожидается, что «мерсисайдцы» попросят за Эллиотта около 40 миллионов евро.
На счету Харви 148 поединков в составе «Ливерпуля», в которых полузащитник забил 15 мячей и отдал 20 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 14 августа и начнется в 21:00 по Киеву
Йоргос Кирьякопулос похвалил украинский клуб