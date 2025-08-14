Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Ливерпуля стал трансферной целью Кристал Пэлас. Он заменит Эзе
Англия
14 августа 2025, 10:44 | Обновлено 14 августа 2025, 10:47
Игрок Ливерпуля стал трансферной целью Кристал Пэлас. Он заменит Эзе

Харви Эллиотт может сменить клуб уже этим летом

Игрок Ливерпуля стал трансферной целью Кристал Пэлас. Он заменит Эзе
Getty Images/Global Images Ukraine. Харви Эллиотт

«Кристал Пэлас» перед стартом нового сезона АПЛ сосредоточил внимание на 22-летнем полузащитнике «Ливерпуля» Харви Эллиотте.

Новый обладатель Суперкубка Англии сделал молодого футболиста своей трансферной целью до конца летнего трансферного окна.

Руководство «орлов» видит в Харви потенциальную замену Эберечи Эзе, которого сватают в «Тоттенхэм».

Ожидается, что «мерсисайдцы» попросят за Эллиотта около 40 миллионов евро.

На счету Харви 148 поединков в составе «Ливерпуля», в которых полузащитник забил 15 мячей и отдал 20 ассистов.

Ливерпуль трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Харви Эллиотт Кристал Пэлас Эберечи Эзе
Андрей Витренко Источник: The Sun
