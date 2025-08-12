Тоттенхэм обратился к клубу АПЛ. Шпоры хотят забрать их лидера

Английский «Тоттенхэм» во второй раз обратился в клуб «Кристал Пэлас» по поводу трансфера 27-летнего футболиста Эберечи Эзе.

Как сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» хотят переманить Эзе после травмы Мэддисона и ухода Сона.

Эберечи не против перейти в «Тоттенхэм», но сделка между клубами будет зависеть от решения «орлов», так как в договоре футболиста истёк срок действия пункта об отступных.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» начал переговоры по вингеру «Манчестер Сити».