Тоттенхэм обратился к клубу АПЛ. Шпоры хотят забрать их лидера

12 августа 2025, 09:47 | Обновлено 12 августа 2025, 09:49
Эберечи Эзе снова оказался в центре внимания

Getty Images/Global Images Ukraine. Эберечи Эзе

Английский «Тоттенхэм» во второй раз обратился в клуб «Кристал Пэлас» по поводу трансфера 27-летнего футболиста Эберечи Эзе.

Как сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» хотят переманить Эзе после травмы Мэддисона и ухода Сона.

Эберечи не против перейти в «Тоттенхэм», но сделка между клубами будет зависеть от решения «орлов», так как в договоре футболиста истёк срок действия пункта об отступных.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» начал переговоры по вингеру «Манчестер Сити».

Тоттенхэм трансферы чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига трансферы АПЛ Фабрицио Романо Кристал Пэлас Эберечи Эзе
Андрей Витренко Источник: Фабрицио Романо
