Тоттенхэм обратился к клубу АПЛ. Шпоры хотят забрать их лидера
Эберечи Эзе снова оказался в центре внимания
Английский «Тоттенхэм» во второй раз обратился в клуб «Кристал Пэлас» по поводу трансфера 27-летнего футболиста Эберечи Эзе.
Как сообщил итальянский инсайдер Фабрицио Романо, «шпоры» хотят переманить Эзе после травмы Мэддисона и ухода Сона.
Эберечи не против перейти в «Тоттенхэм», но сделка между клубами будет зависеть от решения «орлов», так как в договоре футболиста истёк срок действия пункта об отступных.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» начал переговоры по вингеру «Манчестер Сити».
🚨 Understand Tottenham are also back in talks for Eberechi Eze in separate deal from Savinho.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
Spurs trying again for Eze while they work on Savinho, following Maddison injury and Son exit.
Eze keen but deal depends on Palace as release clause expired. pic.twitter.com/Qn1F6p21Hs
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Евгений Хачериди может присоединиться к одесситам
Артем Довбик привлекает внимание «Вест Хэма», «Сандерленд» и «Лидс»