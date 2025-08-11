Вингер сборной Бразилии и Ман Сити может сменить клуб. Уже есть предложение
Савио привлекает внимание английского гранда
Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио привлекает внимание «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, лондонский клуб уже сделал предложение в размере 50 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но в Манчестере хотят получить больше. Переговоры между клубами продолжаются, Савио заинтересован в трансфере.
В прошедшем сезоне Савио провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца.
