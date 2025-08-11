Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 августа 2025, 13:31 | Обновлено 11 августа 2025, 13:44
Вингер сборной Бразилии и Ман Сити может сменить клуб. Уже есть предложение

Савио привлекает внимание английского гранда

Вингер сборной Бразилии и Ман Сити может сменить клуб. Уже есть предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио

Бразильский вингер «Манчестер Сити» Савио привлекает внимание «Тоттенхэма», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, лондонский клуб уже сделал предложение в размере 50 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но в Манчестере хотят получить больше. Переговоры между клубами продолжаются, Савио заинтересован в трансфере.

В прошедшем сезоне Савио провел 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 3 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца.

Даниил Кирияка
