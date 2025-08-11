Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца
Англия
11 августа 2025, 13:18
Самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца

Джек Грилиш перейдет из «Манчестер Сити» в «Эвертон»

Самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Грилиш

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш вскоре перейдет в «Эвертон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали аренду 29-летнего футболиста.

В 2021 году «Манчестер Сити» приобрел Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро, что стало клубным рекордом и рекордом для главного тренера команды Пепы Гвардиолы.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Напомним, в составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно получил травму.

Эвертон трансферы Манчестер Сити Английская Премьер-лига Джек Грилиш трансферы АПЛ Виталий Миколенко Фабрицио Романо аренда игрока
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
