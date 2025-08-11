Самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца
Джек Грилиш перейдет из «Манчестер Сити» в «Эвертон»
Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш вскоре перейдет в «Эвертон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны согласовали аренду 29-летнего футболиста.
В 2021 году «Манчестер Сити» приобрел Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро, что стало клубным рекордом и рекордом для главного тренера команды Пепы Гвардиолы.
В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Напомним, в составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно получил травму.
🚨💣 EXCL: Jack Grealish to Everton, here we go! Loan deal agreed with Man City and medical booked later today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
Grealish said yes to #EFC project and he’s now set to complete his move in next 24 hours.
New addition for David Moyes. 🔵🃏 pic.twitter.com/iP4e0rh7yb
