Самый дорогой игрок в карьере Гвардиолы станет одноклубником украинца

Английский вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш вскоре перейдет в «Эвертон», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали аренду 29-летнего футболиста.

В 2021 году «Манчестер Сити» приобрел Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 117,5 миллиона евро, что стало клубным рекордом и рекордом для главного тренера команды Пепы Гвардиолы.

В сезоне 2024/25 Джек Грилиш провел 32 матча на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Напомним, в составе «Эвертона» выступает украинский защитник Виталий Миколенко, который недавно получил травму.