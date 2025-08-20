ФОТО. Горячая девушка футболиста Динамо опубликовала откровенные кадры

Дарья Квиткова показала яркие фото из поездки в Одессу.

Возлюбленная футболиста «Динамо» Владимира Бражко предстала в черном купальнике, подчеркнув фигуру и загар.

Поездка была спонтанной, но поклонники назвали ее «искушением лета».

Публикация уже собрала более 40 тысяч лайков, а Бражко отреагировал коментарием: «Моя любовь».