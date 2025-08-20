Другие новости20 августа 2025, 01:14 |
167
0
ФОТО. Горячая девушка футболиста Динамо опубликовала откровенные кадры
Дарья Квиткова продолжает впечатлять Владимира Бражко
20 августа 2025, 01:14 |
167
0
Дарья Квиткова показала яркие фото из поездки в Одессу.
Возлюбленная футболиста «Динамо» Владимира Бражко предстала в черном купальнике, подчеркнув фигуру и загар.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поездка была спонтанной, но поклонники назвали ее «искушением лета».
Публикация уже собрала более 40 тысяч лайков, а Бражко отреагировал коментарием: «Моя любовь».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 19 августа 2025, 19:01 10
Украинская спортсмена отказывается признавать свою вину по допинг-делу
Футбол | 19 августа 2025, 06:23 9
С 15 по 18 августа прошел 3-й тур Украинской Премьер-лиги 2025/26
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Футбол | 19.08.2025, 01:44
Комментарии 0
Популярные новости
19.08.2025, 00:53 3
18.08.2025, 06:23 22
18.08.2025, 09:00 2
18.08.2025, 04:37
19.08.2025, 08:26 3
18.08.2025, 07:12
18.08.2025, 22:58 1
18.08.2025, 19:37 6