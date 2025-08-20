Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова
Франция
20 августа 2025, 23:42 |
Болельщики ПСЖ обратились к руководству по поводу будущего Сафонова

Фанаты призывают продать россиянина после трансфера Ильи

Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Сафонов

Сага с трансфером украинского защитника Ильи Забарного подошла к концу.

Победитель Лиги чемпионов «ПСЖ» официально объявил о переходе Забарного из английского «Борнмута».

По информации французских СМИ, после трансфера Ильи болельщики клуба призывают руководство продать россиянина Матвея Сафонова. Фанаты «ПСЖ» выбрали сторону Забарного в этой ситуации – это можно заметить как в социальных сетях, так и во время скандирований на стадионах.

Позиция Ильи в отношении Сафонова не изменилась – украинец его по-прежнему игнорирует, ситуация ничем не улучшилась.

В сезоне 2024/25 Забарный провел 39 матчей на клубном уровне. Ранее стала известна зарплата Забарного в «ПСЖ».

Матвей Сафонов Илья Забарный чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ
Дмитрий Олейник Источник: Placar
Serhii Serhieiev
Да что за дети. Он что виноват что родился в Рашке? Пусть себе играет, он же не листовки с пропагандой раздаёт))
