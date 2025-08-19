19 августа проходит первый матч четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26 между командами Рейнджерс (Шотландия) и Брюгге (Бельгия).

Коллективы играют на арене Айброкс Стэдиум в Глазго. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Уже на 20-й минуте счет стал 3:0 в пользу гостей. Голами отличились Ромео Вермант, Йорне Спилерс и Брендом Мехеле.

Отдельно стоит отметить первый забитый мяч в исполнении Верманта. Христос Цолис сделал передачу вперед на Верманта, но Ромео был в откровенно проигранной позиции – защитники Рейнджерса были ближе к мячу.

Однако в какой-то момент Нассер Джига просто перестал бежать, увидев, что голкипер Джек Батленд вышел из ворот. Игроки Рейнджерса явно не поняли друг друга, чем и воспользовался Ромео – форвард добежал до мяча и красиво положил гол.

❗️ ВИДЕО. Защитники остановились: в матче Q4 ЛЧ в Глазго забит странный гол

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine