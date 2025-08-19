Легенда АПЛ может помешать трансферу украинца. Их сватают в гранд Италии

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
19 августа 2025, 23:06 | Обновлено 19 августа 2025, 23:07
Итальянский «Наполи» интересуется легендарным английским нападающим Джейми Варди, сообщает британское издание Daily Mail.

По информации источника, интерес топ-клуба Серии А к 38-летнему футболисту вызван травмой бельгийского форварда Ромелу Лукаку, который выбыл как минимум на 3 месяца.

В настоящее время Варди является свободным агентом. Летом он покинул «Лестер», с которым сенсационно выиграл АПЛ 2015/16, отличился рекордной голевой серией в чемпионате (11 матчей подряд), а также стал лучшим бомбардиром лиги в сезоне 2019/20, навсегда войдя в историю АПЛ.

В сезоне 2024/25 Джейми Варди провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 10 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1 миллион евро.

Интересно, что ранее вероятной заменой Ромелу Лукаку в «Наполи» называли украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

Дмитрий Вус Источник: Daily Mail
