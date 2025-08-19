Отстраненный игрок Марселя готов покинуть клуб. Уже есть предложение
Джонатан Роу имеет вариант из Серии А
22-летний английский вингер Джонатан Роу в ближайшее время может попрощаться с «Марселем», несмотря на действующий контракт до 2025 года.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб получил предложение по Джонатану от итальянской «Болоньи».
«Марсель» планирует провести переговоры с агентом футболиста, чтобы определить дальнейшее развитие ситуации.
За выступлениями Джонатана также следят клубы АПЛ и римская «Рома».
Напомним, что «Марсель» отстранил Джонатана Роу после первого тура Лиги 1 из-за ссоры с партнером по команде.
🚨👀 Jonathan Rowe’s exit can be decided soon as Olympique Marseille will talk to his agents today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Bologna sent an official proposal to get it done 🔴🔵
Premier League and AS Roma also approached his camp. pic.twitter.com/RgUffg5RMo
