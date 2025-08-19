Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Отстраненный игрок Марселя готов покинуть клуб. Уже есть предложение
Франция
19 августа 2025, 12:44
361
0

Джонатан Роу имеет вариант из Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Джонатан Роу

22-летний английский вингер Джонатан Роу в ближайшее время может попрощаться с «Марселем», несмотря на действующий контракт до 2025 года.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, французский клуб получил предложение по Джонатану от итальянской «Болоньи».

«Марсель» планирует провести переговоры с агентом футболиста, чтобы определить дальнейшее развитие ситуации.

За выступлениями Джонатана также следят клубы АПЛ и римская «Рома».

Напомним, что «Марсель» отстранил Джонатана Роу после первого тура Лиги 1 из-за ссоры с партнером по команде.

