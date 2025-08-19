18.08.2025 22:15 – FT 0 : 2
Португалия19 августа 2025, 00:55 | Обновлено 19 августа 2025, 01:18
37
0
Порту одержал уверенную победу над Жил Висенте в Португалии
Голы у победителей забили Виктор Фрохольдт и Пепе Акино
Во матче 2-го тура чемпионата Португалии вечером 18 августа Порту на выезде обыграл Жил Висенте со счетом 2:0.
Гости открыли счет на 20-й минуте, отличился Виктор Фрохольд.
В начале второго тайма «драконы» удвоили преимущество, гол забил Пепе Акино.
Порту набрал максимальные 6 очков и входит в группу лидеров вместе с командами Спортинг, Брага, Фамаликау, Морейренсе.
Чемпионат Португалии, 2-й тур
Жил Висенте – Порту – 0:2
Голы: Виктор Фрохольд, 20, Пепе Акино, 47
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Спортинг Лиссабон
|2
|2
|0
|0
|8 - 0
|23.08.25 20:00 Насьонал - Спортинг Лиссабон17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон
|6
|2
|Брага
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|24.08.25 22:30 Брага - АВС17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Брага 3:0 Тондела
|6
|3
|Порту
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|24.08.25 20:00 Порту - Каза Пия18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш
|6
|4
|Фамаликау
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|24.08.25 17:30 Фамаликау - Жил Висенте16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара
|6
|5
|Морейренсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|23.08.25 18:00 Морейренсе - Витория Гимараеш17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка
|6
|6
|Бенфика
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|23.08.25 22:30 Бенфика - Тондела16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика
|3
|7
|Каза Пия
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|24.08.25 20:00 Порту - Каза Пия15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон
|3
|8
|Жил Висенте
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|24.08.25 17:30 Фамаликау - Жил Висенте18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте
|3
|9
|Витория Гимараеш
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|23.08.25 18:00 Морейренсе - Витория Гимараеш16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш
|3
|10
|Арока
|2
|1
|0
|1
|3 - 7
|23.08.25 22:30 Арока - Риу Аве17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока09.08.25 Арока 3:1 АВС
|3
|11
|Риу Аве
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|23.08.25 22:30 Арока - Риу Аве17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал
|1
|12
|Эшторил
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|31.08.25 17:30 Тондела - Эшторил16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора
|1
|13
|Эштрела Амадора
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|25.08.25 22:15 Эштрела Амадора - Алверка16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора
|1
|14
|Насьонал
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|23.08.25 20:00 Насьонал - Спортинг Лиссабон17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте
|1
|15
|АВС
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|24.08.25 22:30 Брага - АВС15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия09.08.25 Арока 3:1 АВС
|0
|16
|Алверка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|25.08.25 22:15 Эштрела Амадора - Алверка17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка
|0
|17
|Санта Клара
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|31.08.25 22:30 Санта Клара - Эштрела Амадора17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара
|0
|18
|Тондела
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|23.08.25 22:30 Бенфика - Тондела16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Брага 3:0 Тондела
|0
События матча
47’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Froholdt (Порту).
