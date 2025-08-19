Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Порту одержал уверенную победу над Жил Висенте в Португалии
Чемпионат Португалии
Жил Висенте
18.08.2025 22:15 – FT 0 : 2
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
19 августа 2025, 00:55 | Обновлено 19 августа 2025, 01:18
37
0

Порту одержал уверенную победу над Жил Висенте в Португалии

Голы у победителей забили Виктор Фрохольдт и Пепе Акино

19 августа 2025, 00:55 | Обновлено 19 августа 2025, 01:18
37
0
Порту одержал уверенную победу над Жил Висенте в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

Во матче 2-го тура чемпионата Португалии вечером 18 августа Порту на выезде обыграл Жил Висенте со счетом 2:0.

Гости открыли счет на 20-й минуте, отличился Виктор Фрохольд.

В начале второго тайма «драконы» удвоили преимущество, гол забил Пепе Акино.

Порту набрал максимальные 6 очков и входит в группу лидеров вместе с командами Спортинг, Брага, Фамаликау, Морейренсе.

Чемпионат Португалии, 2-й тур

Жил Висенте – Порту – 0:2

Голы: Виктор Фрохольд, 20, Пепе Акино, 47

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Спортинг Лиссабон 2 2 0 0 8 - 0 23.08.25 20:00 Насьонал - Спортинг Лиссабон17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон 6
2 Брага 2 2 0 0 6 - 0 24.08.25 22:30 Брага - АВС17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Брага 3:0 Тондела 6
3 Порту 2 2 0 0 5 - 0 24.08.25 20:00 Порту - Каза Пия18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш 6
4 Фамаликау 2 2 0 0 4 - 0 24.08.25 17:30 Фамаликау - Жил Висенте16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара 6
5 Морейренсе 2 2 0 0 3 - 1 23.08.25 18:00 Морейренсе - Витория Гимараеш17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка 6
6 Бенфика 1 1 0 0 1 - 0 23.08.25 22:30 Бенфика - Тондела16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика 3
7 Каза Пия 2 1 0 1 2 - 2 24.08.25 20:00 Порту - Каза Пия15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия08.08.25 Каза Пия 0:2 Спортинг Лиссабон 3
8 Жил Висенте 2 1 0 1 2 - 2 24.08.25 17:30 Фамаликау - Жил Висенте18.08.25 Жил Висенте 0:2 Порту09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте 3
9 Витория Гимараеш 2 1 0 1 3 - 5 23.08.25 18:00 Морейренсе - Витория Гимараеш16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Порту 3:0 Витория Гимараеш 3
10 Арока 2 1 0 1 3 - 7 23.08.25 22:30 Арока - Риу Аве17.08.25 Спортинг Лиссабон 6:0 Арока09.08.25 Арока 3:1 АВС 3
11 Риу Аве 1 0 1 0 1 - 1 23.08.25 22:30 Арока - Риу Аве17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал 1
12 Эшторил 2 0 1 1 3 - 4 31.08.25 17:30 Тондела - Эшторил16.08.25 Витория Гимараеш 3:2 Эшторил11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора 1
13 Эштрела Амадора 2 0 1 1 1 - 2 25.08.25 22:15 Эштрела Амадора - Алверка16.08.25 Эштрела Амадора 0:1 Бенфика11.08.25 Эшторил 1:1 Эштрела Амадора 1
14 Насьонал 2 0 1 1 1 - 3 23.08.25 20:00 Насьонал - Спортинг Лиссабон17.08.25 Риу Аве 1:1 Насьонал09.08.25 Насьонал 0:2 Жил Висенте 1
15 АВС 2 0 0 2 1 - 5 24.08.25 22:30 Брага - АВС15.08.25 АВС 0:2 Каза Пия09.08.25 Арока 3:1 АВС 0
16 Алверка 2 0 0 2 1 - 5 25.08.25 22:15 Эштрела Амадора - Алверка17.08.25 Алверка 0:3 Брага10.08.25 Морейренсе 2:1 Алверка 0
17 Санта Клара 2 0 0 2 0 - 4 31.08.25 22:30 Санта Клара - Эштрела Амадора17.08.25 Санта Клара 0:1 Морейренсе10.08.25 Фамаликау 3:0 Санта Клара 0
18 Тондела 2 0 0 2 0 - 4 23.08.25 22:30 Бенфика - Тондела16.08.25 Тондела 0:1 Фамаликау10.08.25 Брага 3:0 Тондела 0
Полная таблица

События матча

47’
ГОЛ ! Мяч забил Пепе Акино (Порту).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Victor Froholdt (Порту).
По теме:
Кубок Италии. Сампдория вылетела, Верона, Удинезе и Торино прошли дальше
Кубок Германии. Гирасси принес победу Боруссии Д в первом раунде
Валера спас хозяев. Эльче и Бетис разошлись миром на старте Ла Лиги
Жил Висенте Порту чемпионат Португалии по футболу Пепе Акино видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Футбол | 18 августа 2025, 04:19 0
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»
Килиан МБАППЕ: «То, что он сделал, этот игрок феномен»

Лидер мадридцев – о Мастантуоно

Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Футбол | 18 августа 2025, 20:19 9
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю
Эффектное завершение тура. Кривбасс в Киеве обыграл Зарю

Команда ван Леувена играла в рискованный футбол, но результат того стоил

Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Футбол | 18.08.2025, 14:27
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Бокс | 18.08.2025, 05:32
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Футбол | 19.08.2025, 01:44
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Динамо может лишиться известного игрока. Есть претендент из УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
Президент Полесья: «Это фактически уничтожение команды. Война повлияла»
17.08.2025, 14:26 14
Футбол
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
Будет самый дорогой переход в истории. Шахтер готовит громкий трансфер
17.08.2025, 10:14 16
Футбол
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
Леннокс Льюис рассказал, кем для него является Владимир Кличко
17.08.2025, 09:20 2
Бокс
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
17.08.2025, 21:50
Теннис
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
18.08.2025, 07:19 9
Бокс
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
Забарный успешно дебютировал. ПСЖ одержал гостевую победу над Нантом
17.08.2025, 23:43 43
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем