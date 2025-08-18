Карлос АЛЬКАРАС: «Я просто должен извиниться»

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале турнира в Цинианнати после того, как Янник Синнер снялся после пятого гейма первого сета:

«Это не тот способ, которым я хочу выигрывать матчи, завоевывать трофеи. Я просто должен извиниться. Я знаю и понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Все, что я могу сказать... как я уже говорил много раз, ты настоящий чемпион. Я уверен, что после этой ситуации ты вернешься еще лучше, еще сильнее. Ты всегда так делаешь. Так поступают настоящие чемпионы. Ты действительно один из них. Прости и вернись сильнее».

Ранее Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5.