Карлос АЛЬКАРАС: «Я просто должен извиниться»
Испанский теннисист прокомментировал триумф в финале Цинциннати
Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале турнира в Цинианнати после того, как Янник Синнер снялся после пятого гейма первого сета:
«Это не тот способ, которым я хочу выигрывать матчи, завоевывать трофеи. Я просто должен извиниться. Я знаю и понимаю, как ты себя сейчас чувствуешь. Все, что я могу сказать... как я уже говорил много раз, ты настоящий чемпион. Я уверен, что после этой ситуации ты вернешься еще лучше, еще сильнее. Ты всегда так делаешь. Так поступают настоящие чемпионы. Ты действительно один из них. Прости и вернись сильнее».
Ранее Синнер снялся с финала Цинциннати против Алькараса при счете 0:5.
