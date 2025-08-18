18.08.2025 21:30 – 39’ 0 : 0
Один украинец – в старте Трабзонспора на матч чемпионата Турции
Батагов выйдет в основе, Зубков и Сикан заявлены в резерве
18 августа в 21:30 состоится матч 2-го тура чемпионата Турции.
Касышпаша на домашней арене принимает Трабзонспор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».
Украинец Арсений Батагов сыграет со старта, Даниил Сикан и Александр Зубков заявлены в резервном составе.
Стартовые составы на матч Касышпаша – Трабзонспор
