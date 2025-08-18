Один украинец – в старте Трабзонспора на матч чемпионата Турции

18 августа в 21:30 состоится матч 2-го тура чемпионата Турции.

Касышпаша на домашней арене принимает Трабзонспор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Особый интерес для украинских болельщиков представляет участие трех украинских футболистов, выступающих за «Трабзонспор».

Украинец Арсений Батагов сыграет со старта, Даниил Сикан и Александр Зубков заявлены в резервном составе.

Стартовые составы на матч Касышпаша – Трабзонспор