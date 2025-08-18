Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Турции
Касымпаша
18.08.2025 21:30 - : -
Трабзонспор
Турция
18 августа 2025, 05:34 | Обновлено 18 августа 2025, 05:35
Касымпаша – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 18 августа в 21:30 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

18 августа на Реджеп Тайип Эрдоган пройдет матч 2-го тура Суперлиги Турции, в котором Касымпаша встретится с Трабзонспором. Поединок начнется в 21:30 по европейскому времени.

Касымпаша

Команда в 2024-м году смогла замкнуть топ-5 в итоговой турнирной таблице национального чемпионата - лучший результат за всю историю. Но потом был откат, причем заметный. Выиграв всего 11 раз и собрав 47 очков, замкнули топ-10. Не удивительно, что тут решили сменить наставника в очередной раз. Вернули в Стамбул Шоту Арвеладзе, что уже работал тут, в 2012-2015 годах.

Помимо грузинского наставника, появились и игроки. У Болоньи приобрели исландца Бальдурссона, у Морейренсе - Фримпонга, у Абердина - Хабиба Гуйе. Сенегальский нападающий отметился голом в первом же поединке, против Антальяспора. Вот только там соперник еще в первом тайме оформил итоговые 2:1 в свою пользу - так что клуб из Стамбула начал новый чемпионат с поражения.

Трабзонспор

Клуб, может, не смог дотянуться до уровня главных грандов турецкого футбола. Но если не считать тех, кто базируется в Стамбуле, он собрал больше всего титулов в стране. Причем это не только заслуги прошлого века, не так давно получилось снова подняться на первое место. Прошлый сезон, впрочем, был провален. Даже прибавив при нынешнем наставнике, Фатихе Текке, и усилившись зимой, в том числе за счет трансферов Зубкова и Сикана, закончили с 51 очком и на седьмой позиции, за пределами зоны еврокубков. Последний шанс спасти сезон был в кубке, но там все же проиграли в финале.

Сейчас пытаются прибавить. Сауль в последний момент отказал, предпочтя переехать не на Черное море, а в Бразилию. Но зато состав пополнил Пол Онуачу из Саутгемптона и Олаигбе из Ренна. Первый из них отметился уже в дебютном поединке, и принес победу над Коджаелиспором.

Статистика личных встреч

В шести последних поединках дважды выигрывала Касимпаша, проиграв только однажды.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в гостей. Но подстраховка не помешает - ставим на выездную победу с форой 0 (коэффициент - 1,81).

Касымпаша
18 августа 2025 -
21:30
Трабзонспор
